Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage de ce mardi 4 novembre 2025 [EN DIRECT]

EUROMILLIONS. Les 84 millions d'euros mis en jeu ce mardi soir trouveront-ils preneur ? Les résultats seront délivrés vers 21h30.

Pour ce nouveau tirage Euromillions, la Française des jeux et ses coéquipières européennes proposent un tirage qui devrait motiver les troupes. En effet, près de 84 millions d'euros sont mis en jeu. Comme pour chaque tirage Euromillions, il est possible de tenter sa chance jusqu'à 20h15 moyennant 2,50 euros, prix d'une grille de base. Les résultats seront dévoilés vers 21h30 sur le site de la Française des jeux, mais aussi sur cette page. D'ici là, libre à chacun de tenter sa chance.

Si remporter le tirage Euromillions est loin d'être donné à tout le monde, le mieux pour que cela arrive est encore de participer au tirage. Et pour cela, rien de bien compliqué. Les joueurs peuvent se rendre en point de vente FDJ ou directement sur l'application ou le site internet. Le principe est simple : cocher au moins cinq chiffres parmi les 50 disponibles et deux numéros étoile parmi les 12 proposés. Reste qu'en ne cochant qu'une combinaison classique, un joueur aura une chance sur très exactement 139 838 160 de trouver le résultat Euromillions gagnant.

Une belle cagnotte au tirage Loto

Si le jackpot proposé au tirage Euromillions ce mardi soir est des plus attractifs, au Loto, ces derniers jours, une très belle somme est également mise en jeu. Certes, le montant est loin d'être comparable à celui proposé au tirage Euromillions, puisque le jackpot de mercredi sera "seulement" de 16 millions d'euros. Néanmoins, gardons à l'esprit qu'au Loto, en ne pariant que sur une combinaison de base, un joueur a une chance sur 19 068 840 de gagner le jackpot. C'est sept fois plus qu'à l'Euromillions. Avis aux amateurs !