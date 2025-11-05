Vigilance vents et fortes vagues : niveaux marins élevés, rafales.. Les départements en alerte

9 départements sont placés en vigilance vent ce mercredi 5 novembre suite à de fortes rafales. Une alerte vagues-submersion a aussi été déclenchée sur la côte atlantique.

Alors que la douceur est présente en France ce mercredi 5 novembre, le soleil se cantonne à la moitié est du pays. Sur l'ouest, les nuages sont présents et le vent souffle suite à un vaste système dépressionnaire sur le proche Atlantique. Un épisode de vent d'Autan, un des principaux vents en Occitanie et orienté sud-est, et de foehn, mécanisme apportant ciel dégagé et douceur lorsqu'un courant aérien rencontre un large relief et que l'air subit une compression qui le réchauffe, touche le pays.

Les rafales pourront atteindre 80 km/h sur la région toulousaine et 100 km/h sur le Tarn. Elles seront encore plus fortes en fin d'après-midi et en soirée atteignant "100 à 110 km/h du Lauragais au sud de l'Aveyron", selon Météo France. Sur les Pyrénées, elles pourront aller jusqu'à 140 à 160 km/h dès la mi-journée. Des rafales pouvant atteindre 100 à 130 km/h sont aussi attendues sur la côte basque, notamment vers Hendaye et Saint-Jean-de-Luz.

C'est pourquoi Météo France a placé 9 départements en vigilance jaune vent pour la journée. Les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, la Haute-Garonne, le Tarn, l'Aveyron, l'Aude, le Puy-de-Dôme, la Loire et le Rhône sont concernés. Depuis ce mercredi matin, les vents soufflent forts en Occitanie avec des rafales entre 80 et 90 km/h. Cet épisode de forts vents provoque un risque de chutes d'arbres, voire de dégâts sur les lignes électriques.

© Météo France

Cette dépression va aussi provoquer de fortes vagues sur la façade atlantique dans un contexte de grandes marées. Le Finistère, le Morbihan, la Loire-Atlantique, la Vendée et la Charente-Maritime ont ainsi été placés en vigilance jaune vagues-submersion. "Du fait de niveaux marins particulièrement élevés, un passage en vigilance vagues-submersion de niveau orange pourra être envisagé sur la Vendée", prévient Météo France. Il faudra donc faire preuve de prudence, surtout au moment des pleines mers.

Des vigilances orages et pluie jeudi

Les vents devraient s'atténuer jeudi, mais un front froid pluvio-orageux va se dessiner. Cette perturbation active pourrait être localement orageuse en Occitanie avec d'importants cumuls de pluie dans l'Hérault et jusqu'à 150 mm annoncés dans les Cévennes. Une quinzaine de départements du sud-ouest sont ainsi placés en vigilance jaune orages pour la journée de jeudi.

L'Aveyron, le Tarn, l'Hérault, l'Aude et les Pyrénées-Orientales écopent en plus d'une alerte pluie-inondation. L'alerte vagues-submersion devrait pour sa part s'étendre à la Gironde, aux Landes et aux Pyrénées-Atlantiques. Il faudra donc aussi être vigilant pour la journée de jeudi.