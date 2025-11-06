Vigilance orages : 18 départements en alerte pour des pluies intenses accompagnées de coups de tonnerre

Un front pluvio-orageux se dessine en France ce jeudi 6 novembre. 18 départements sont placés en vigilance orages et de fortes pluies sont annoncées.

Ce mercredi, le sud a fait face à un épisode de vent d'autan avec des rafales pouvant dépasser les 100 km/h. D'importantes vagues ont aussi été constatées sur la côte atlantique. Ce jeudi, la houle se calme en Bretagne mais touchera en fin de journée les Pyrénées-Atlantiques et les Landes avec des vagues jusqu'à 5 mètres. La vigilance jaune vague-submersion reste tout de même de mise pour le Finistère, le Morbihan, la Loire-Atlantique, la Vendée et la Charente-Maritime auxquels s'ajoutent la Gironde, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques. Hormis pour le Morbihan et la Vendée, un risque de crues est aussi signalé.

Le vent continue aussi de souffler dans le sud en matinée mais se calme rapidement. La journée sera surtout ponctuée par un "épisode pluvio-orageux localement marqué en Occitanie", une goutte froide s'étant formée sur l'ouest de la Méditerranée. Les pluies pourront être accompagnées de coups de tonnerre. 18 départements ont été placés en vigilance jaune orages : l'Ariège, l'Aude, l'Aveyron, les Bouches-du-Rhône, la Haute-Corse, la Corse du Sud, le Gard, la Haute-Garonne, le Gers, l'Hérault, les Landes, le Lot-et-Garonne, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-Orientales, le Tarn, le Tarn-et-Garonne et le Var. Les départements du Var, du Gard, de l'Hérault, de l'Aveyron, du Lot, du Tarn-et-Garonne, du Tarn, de l'Aude, de la Haute-Garonne, de l'Ariège, des Pyrénées-Orientales et Andorre font aussi l'objet d'une alerte jaune pour pluie-inondation.

"Il existe encore une incertitude sur l'intensité et la localisation exacte des pluies orageuses qui vont remonter jeudi sur l'Occitanie depuis le Golfe du Lion. Une aggravation de la vigilance vers le niveau orange pour les paramètres "pluie/inondations" et/ou "orages" reste donc possible, mais ce n'est pas le scénario le plus probable envisagé à ce stade", précise Météo France. L’Ariège, le Tarn, l’Aude, et l’Hérault devraient toutefois être les plus concernés par ces intempéries. Des cumuls importants en peu de temps sont possibles, autour de 60 à 80 mm dans les plaines intérieures et 100 à 120 mm sur les Cévennes. Il y a donc un risque de réaction des cours d'eau.

L'après-midi, les pluies s'étendent vers le PACA. Les pluies intenses se concentrent ensuite sur l'Aude, les Pyrénées-Orientales et l'Ariège en soirée. Dans la nuit de jeudi à vendredi, le temps va se calmer, mais les orages se poursuivront du côté de la Côte d'Azur et de la Corse, mais avec une intensité moindre.