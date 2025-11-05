Résultat Loto (FDJ) : le tirage de ce mercredi 5 novembre 2025 [EN DIRECT]

LOTO. Le tirage Loto de ce mercredi proposera 16 millions d'euros. Les résultats Loto seront connus vers 21 heures.

La tension est au rendez-vous ce mercredi 5 novembre 2025. Comme pour chaque tirage Loto, les joueurs pourront tenter leur chance jusqu'à 20h15. Toutefois, ce tirage Loto ne sera pas un tirage lambda. En effet, alors qu'en temps normal sont proposés quelques millions d'euros, ce mercredi soir ce sont pas moins de 16 millions d'euros qui sont mis en jeu. Un jackpot des plus attractifs qui doit son existence à l'absence de grand vainqueur depuis l'organisation d'un tirage exceptionnel pour Halloween vendredi dernier.

Le 31 octobre, la Française des jeux avait ainsi mis en jeu un jackpot de 13 millions d'euros. Avaient aussi été tirés au sort quelque 50 codes LOTO permettant chacun de remporter 20 000 euros. Faute de vainqueur, le gros lot avait été remis en jeu le samedi, moyennant un million d'euros supplémentaire. Mais les 14 millions d'euros n'avaient pas non plus été remportés. Il en a encore été de même lundi alors que la FDJ proposait cette fois-ci 15 millions d'euros. À noter que si 16 millions d'euros sont mis en jeu ce soir, seulement 10 codes LOTO seront tirés au sort. Les résultats seront dévoilés ici même vers 21 heures :

Une fin de semaine mouvementée du côté de la FDJ

Grand vainqueur ou non ce mercredi soir, la fin de semaine s'annonce d'ores et déjà chargée. Et pour cause, après le classique tirage EuroDreams jeudi soir, le tirage de l'Euromillions proposera près de 97 millions d'euros vendredi soir. Un gros lot qui là encore devrait attirer les foules. Il est d'ailleurs possible de tenter sa chance dès à présent moyennant 2,50 euros, prix de la grille classique.

Mais surtout, la Française des jeux doit lancer samedi un nouveau jeu de hasard appelé Crescendo. Concrètement, entre 13 heures et 19 heures, il pourra y avoir jusqu'à sept tirages successifs qui permettront de remporter au minimum 100 000 euros et, faute de vainqueur, jusqu'à 700 000 euros. Chaque heure, si personne ne trouve le résultat gagnant, le montant du gros lot augmentera de 100 000 euros. De quoi pimenter un peu plus les choses...