Manifestations des retraités ce jeudi 6 novembre : ces quelques mesures qui suscitent la colère
Les retraités sont descendus dans les rues ce jeudi 6 novembre à l'appel de plusieurs syndicats. Des mesures des budgets de l'État et de la Sécurité sociale sont critiquées.
Les retraités en colère. De nombreux rassemblements ont eu lieu ce jeudi 6 novembre, à travers la France, à l'appel de plusieurs organisations syndicales et d'associations. Il y en a au total 80 organisés dans tout l'Hexagone, d'après la CGT, rapporte Le Parisien. Les projets de budgets de l'État et de la Sécurité sociale sont au centre des revendications. Ils inquiètent les retraités. Les organisateurs de cette mobilisation parlent d'un "acharnement" vis-à-vis de cette partie de la population. Plusieurs mesures sont pointées du doigt.
Pourtant, Sébastien Lecornu a récemment tenté de les rassurer. Le Premier ministre a indiqué qu'il était "prêt" à renoncer au gel des pensions de retraite et des minima sociaux. "D'abord, il faut que cette annonce se concrétise, or, aujourd'hui, nous n'avons pas les détails", a affirmé Sophie Binet, la secrétaire générale de la CGT, au micro de TF1 ce jeudi. Pour les syndicats, les choix budgétaires pourraient fortement impacter les retraités. Un sentiment d'incertitude domine. "On voit que les retraités sont dans le viseur", soulignait déjà Sophie Binet au micro de France 2 à la mi-octobre.
Des craintes autour de la santé
D'autres mesures qui pourraient être introduites dans le budget 2026 sont redoutées par les retraités, craignant pour leur pouvoir d'achat. "Il y a plein de sujets qui ne sont pas réglés", estime Denis Gravouil, secrétaire confédéral de la CGT, selon des propos rapportés par Le Parisien. Il pense notamment au changement autour de l'abattement fiscal de 10% , transformé en un forfait unique de 2 000 euros, et au gel du barème de la CSG.
Budget 2026 : Les retraités se mobilisent tandis que Sébastien Lecornu a annoncé être prêt à renoncer au gel des pensions de retraite et des minima sociaux.— TF1Info (@TF1Info) November 6, 2025
"D'abord il faut que cette annonce se concrétise, or aujourd'hui nous n'avons pas les détails" : @BinetSophie pic.twitter.com/WD9EUngA2R
Plusieurs mesures liées aux dépenses faites par les malades et les personnes les plus fragiles sont également pointées du doigt. Des augmentations autour des frais de santé sont redoutées par les retraités. Le doublement des franchises médicales fait débat. "Ce budget va mettre en place une taxation des malades extrêmement violente puisque les franchises médicales vont doubler, [...] ça pénalise prioritairement les retraités", a avancé Sophie Binet ce jeudi. Des manifestations ont été organisées aux quatre coins du pays, à Bayonne, à Nancy ou encore à Paris, où le cortège s'est élancé en début d'après-midi.
16:55 - "Beaucoup de retraités sont pauvres", regrette une manifestante
Dans les cortèges, les retraités ont fait par de leurs revendications. Jeanne, 66 ans a regretté que le gouvernement de Sébastien Lecornu ait repris des mesures d'austérité du projet Bayrou. "Comme par hasard, c'est encore nous qui trinquons", a-t-elle confié au journal Sud-Ouest. En Charente-Maritime, Antoine Giraud, secrétaire de l’union locale de la CGT et Gérard Ballais pour la CGT des retraités, ont jugé que le gouvernement persistait "à vouloir s’en prendre aux plus démunis", a rapporté Sud-Ouest. "On nous fait passer pour des nantis alors que beaucoup de retraités sont pauvres", a indiqué Martine, une retraitée manifestant à Nancy.
16:32 - Des manifestations aux quatre coins du pays
Plusieurs manifestations ont eu lieu ce jeudi matin à travers l’Hexagone. À Bayonne, environ 300 personnes ont défilé, conduites par la CGT. Dans le Cher, quatre manifestations étaient organisées et ont rassemblé près de 250 personnes. Quelque 200 personnes ont répondu à l'appel pour défendre les retraités en Charente-Maritime. Environ 150 manifestants se sont rassemblés à Reims, tandis qu'une centaine de retraités étaient dans les rues de Nancy. Des représentants syndicaux ont été reçus à la préfecture de Meurthe-et-Moselle à la fin de la manifestation, vers 12h30, indique France Bleu. À Quimper, les organisations syndicales ont rassemblé 170 personnes. Dans la Loire, 120 retraités ont défilé à Saint-Étienne et près de 200 à Roanne. Dans la Manche, environ 250 personnes ont répondu à l'appel de l'intersyndicale.