Manifestations des retraités ce jeudi 6 novembre : ces quelques mesures qui suscitent la colère

Les retraités sont descendus dans les rues ce jeudi 6 novembre à l'appel de plusieurs syndicats. Des mesures des budgets de l'État et de la Sécurité sociale sont critiquées.

Les retraités en colère. De nombreux rassemblements ont eu lieu ce jeudi 6 novembre, à travers la France, à l'appel de plusieurs organisations syndicales et d'associations. Il y en a au total 80 organisés dans tout l'Hexagone, d'après la CGT, rapporte Le Parisien. Les projets de budgets de l'État et de la Sécurité sociale sont au centre des revendications. Ils inquiètent les retraités. Les organisateurs de cette mobilisation parlent d'un "acharnement" vis-à-vis de cette partie de la population. Plusieurs mesures sont pointées du doigt.

Pourtant, Sébastien Lecornu a récemment tenté de les rassurer. Le Premier ministre a indiqué qu'il était "prêt" à renoncer au gel des pensions de retraite et des minima sociaux. "D'abord, il faut que cette annonce se concrétise, or, aujourd'hui, nous n'avons pas les détails", a affirmé Sophie Binet, la secrétaire générale de la CGT, au micro de TF1 ce jeudi. Pour les syndicats, les choix budgétaires pourraient fortement impacter les retraités. Un sentiment d'incertitude domine. "On voit que les retraités sont dans le viseur", soulignait déjà Sophie Binet au micro de France 2 à la mi-octobre.

Des craintes autour de la santé

D'autres mesures qui pourraient être introduites dans le budget 2026 sont redoutées par les retraités, craignant pour leur pouvoir d'achat. "Il y a plein de sujets qui ne sont pas réglés", estime Denis Gravouil, secrétaire confédéral de la CGT, selon des propos rapportés par Le Parisien. Il pense notamment au changement autour de l'abattement fiscal de 10% , transformé en un forfait unique de 2 000 euros, et au gel du barème de la CSG.

Plusieurs mesures liées aux dépenses faites par les malades et les personnes les plus fragiles sont également pointées du doigt. Des augmentations autour des frais de santé sont redoutées par les retraités. Le doublement des franchises médicales fait débat. "Ce budget va mettre en place une taxation des malades extrêmement violente puisque les franchises médicales vont doubler, [...] ça pénalise prioritairement les retraités", a avancé Sophie Binet ce jeudi. Des manifestations ont été organisées aux quatre coins du pays, à Bayonne, à Nancy ou encore à Paris, où le cortège s'est élancé en début d'après-midi.