Résultat EuroDreams (FDJ) : le tirage de ce jeudi 6 novembre 2025 [EN DIRECT]

EURODREAMS. Pour ce tirage EuroDreams, les joueurs pourront espérer remporter un peu plus qu'en temps normal. En attendant les résultats, on vous explique tout.

Tirage EuroDreams oblige, de nombreux joueurs vont tenter leur chance ce jeudi 6 novembre 2025. À la clé d'une potentielle victoire ? Attention, exceptionnellement, les joueurs ne pourront pas remporter jusqu'à 20 000 euros par mois pendant trente ans, mais bien jusqu'à 30 000 euros mensuels durant les trois prochaines décennies.

Le tout en pariant les habituels 2,50 euros, prix d'une grille de base composée d'une combinaison de six chiffres et d'un numéro Dream. Les joueurs qui souhaitent participer au tirage ont jusqu'à 20h15 pour le faire. Les résultats EuroDreams seront communiqués ici même un peu plus tard dans la soirée, aux environs de 21 heures-22h30.

Des tirages Loto et Euromillions incroyables en fin de semaine

Il n'y a pas qu'à l'EuroDream que le jackpot est intéressant en ce moment. En effet, demain, vendredi 7 novembre, la Française des jeux et ses homologues européens proposeront près de 97 millions d'euros à l'occasion du tirage Euromillions. Un tirage pour lequel personne ne semble avoir assez de chance ces derniers temps et qui voit donc sa cagnotte grossir un peu plus chaque mardi et chaque vendredi, jours des tirages.