Nouvel album d'Orelsan : cette punchline sur Mbappé fait mal, elle va interpeller les fans de foot

Dans son dernier album "La Fuite en avant", le rappeur Orelsan n'a pas hésité à se payer la star du foot mondial Kylian Mbappé.

Cela n'a échappé à aucun adepte de rap et de fan de musique de manière générale : Orelsan vient de sortir son nouvel album intitulé "La Fuite en avant", disponible dès ce vendredi 7 novembre. Dans ce nouvel opus, l'artiste de 43 ans présente 17 titres guidés par sa paternité et son histoire personnelle. L'album français le plus attendu de l'année est un succès annoncé et regorge de petites anecdotes dont il a le secret.

Pas avare de punchlines, Orelsan ne s'est pas fait prier pour en glisser dans cet album, et plus particulièrement dans l'un des titres. En effet, dans "La petite voix", la douzième chanson des 17 que contient l'album, ce grand fan du club de foot du Stade Malherbe Caen (Calvados) n'a pas pu s'empêcher d'y faire référence, mais d'une manière pour le moins inattendue.

Si son club de cœur traverse une période sportive compliquée - il est actuellement dans le ventre mou du classement, en troisième division française après une rétrogradation la saison passée - le responsable pourrait être tout trouvé : Kylian Mbappé ! Mais pourquoi donc ? Il y a un peu moins d'un an et demi, le club de foot de Caen est racheté par la société "Coalition Capital", détenue par la star du ballon rond et joueur emblématique de l'Equipe de France, Kylian Mbappé.

"Tu vas faire couler ta ville comme les Mbappé"

Mais en deux saisons seulement, c'est la descente aux enfers pour le club du Calvados. Lors de la saison 2024-2025, le club termine à la dernière place de Ligue 2 (deuxième division française), et se voit contraint de descendre à l'échelon inférieur, en National (troisième division française). L'occasion pour Orelsan de cibler l'attaquant vedette des Bleus dans son titre "La petite voix".

"Fais pas semblant d'aimer ta ville, elle est claquée. Elle est morte, c'est pour ça qu'on vous appelle Caennais. Elle est remplie d'ploucs que tu peux même pas saquer. Ouais, tu vas faire couler ta ville comme les Mbappé", lance le rappeur. Attention, Orelsan manie l'art du second degré à la perfection, et ce ne serait pas la première fois que l'artiste l'emploie. Caen serait-elle vraiment "claquée", comme il l'affirme, alors que ce dernier est le premier fan de sa ville de cœur ? Difficile à croire. Reste que cette punchline ne passera pas inaperçue chez les fans de foot.