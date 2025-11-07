Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage de ce vendredi 7 novembre 2025 [EN DIRECT]

EUROMILLIONS. Pour cet incroyable tirage Euromillions, la Française des jeux livrera les résultats vers 21h30/22 heures.

Le tirage Euromillions de ce vendredi 7 novembre 2025 promet d'être particulièrement riche en émotions. En effet, faute de vainqueur, ou tout du moins de grand vainqueur, lors du dernier tirage, la Française des jeux et ses homologues européens remettent à nouveau en jeu le jackpot. Mais pas seulement ! Quelques millions d'euros ont été ajoutés en sus. Ce sont désormais près de 97 millions d'euros qui pourront être remportés ce vendredi soir si quelqu'un parvient à parier sur le bon résultat Euromillions.

Les participants ont jusqu'à 20h15 pour valider leur grille. Elle est vendue 2,50 euros. Pour participer au tirage Euromillions, il suffit de se rendre en point de vente FDJ ou directement sur l'application ou le site internet. La grille doit être au minimum cochée de cinq chiffres compris entre 1 et 50 et de deux numéros étoile parmi les 12 disponibles.

Un beau jackpot au tirage du Loto samedi

Il n'y a pas qu'à l'Euromillions que le tirage est attrayant cette semaine. Demain, samedi, le tirage Loto proposera pas moins de 17 millions d'euros. S'il s'agit de l'équivalent de la plus petite cagnotte qui puisse être mise en jeu à l'Euromillions, au Loto, ce montant est considéré comme une très très belle mise. Pour se repérer, à ce jeu de hasard, la plus petite cagnotte possible est de deux millions d'euros. Le jackpot moyen remporté s'élève à cinq millions d'euros.

Au-delà du Loto et de l'Euromillions, l'EuroDreams n'est pas en reste cette semaine non plus. Alors qu'en général il est possible d'y remporter jusqu'à 20 000 euros par mois pendant trente ans, ces derniers tirages il est possible d'empocher jusqu'à 30 000 euros par mois pendant trois décennies. Le prochain tirage EuroDreams aura lieu lundi.