Tirage du Crescendo : comment ça marche et comment gagner 700 000 euros ce samedi ?

Crescendo est le nouveau tirage de la FDJ et il va faire monter le suspense. Sept tirages auront lieu tout au long de l'après-midi du 8 novembre et tous les samedi...

Le Keno, le Loto ou encore l'EuroMillions sont les grands classiques de la FDJ. Mais l'organisme de jeu de hasard n'a pas fini de trouver de nouvelles formules pour amener les joueurs à tenter leur chance. Récemment, par exemple, la FDJ avait élargi son offre avec l'EuroDreams. Avec ce concept, les gagnants recevaient 20 000 euros par mois pendant 30 ans.

Ce samedi 8 novembre marque une nouvelle étape dans l'innovation des jeux de hasard de la FDJ. Ce nouveau jeu s'appelle Crescendo. Et il va faire monter le suspense. Chaque samedi, ce ne sont pas un ou deux tirages, mais sept tirages successifs, espacés d'une heure, de 13 heures à 19 heures. Le jackpot initial démarre à 100 000 euros et augmente progressivement jusqu'à atteindre les 700 000 euros si personne ne gagne. C'est la raison pour laquelle il se nomme Crescendo.

Comment jouer ?

Le début du lancement de ce nouveau jeu, qui s'annonce animé, a lieu dès ce samedi 8 novembre 2025. Aux amateurs de loterie que cela intéresse, le fonctionnement est assez simple. Celles et ceux qui aiment la montée en tension, ce jeu sera donc parfait. Le concept est le suivant : sept tirages ont lieu le même jour, entre 13 heures et 19 heures. Cela revient à un tirage par heure à partir de 13 heures. Chaque tirage offre un jackpot de 100 000 euros.

Ce dernier augmente s'il n'est pas remporté. Au fil de la journée, le suspense peut monter jusqu'à atteindre le maximum de 700 000 euros au dernier tirage. Le rythme et la dynamique rendent ce jeu particulièrement attractif. Il ne s'agit plus de miser sur un seul tirage par semaine mais sur une série de chances de gagner qui s'enchaînent d'heure en heure. Pour jouer, il faut que les participants déboursent un euro ou bien 7 euros pour participer à l'ensemble de la journée. Chaque grille donne une chance sur 3,92 de remporter un gain, ce qui rend le jeu accessible à tous les profils de joueurs en âge de participer.

Il y a forcément des gagnants

Les personnes qui souhaitent participer devront alors cocher dix numéros parmi 25 sur un bulletin Crescendo. Elles doivent ensuite sélectionner l'horaire ou les horaires et même cocher l'option "Journée" pour tous les tirages du samedi. La grille est ensuite associée à une lettre de manière aléatoire.

Si les 10 numéros choisis finissent par sortir alors c'est le jackpot. Si personne ne remporte la cagnotte à 700 000 euros, celle-ci est redistribuée aux rangs inférieurs. Par conséquent, il y aura toujours des gagnants chaque samedi. Crescendo est disponible dans tous les points de vente Française des Jeux, mais aussi en ligne sur fdj.fr ou via l'application.