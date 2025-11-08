Nutri-score : l'Assemblée vote pour le rendre obligatoire, tous les produits concernés ?

Les députés ont adopté, vendredi 7 novembre, une mesure rendant obligatoire l'affichage du Nutri-score sur les emballages de nos aliments. Le gouvernement était contre.

Tous les produits concernés ? Certains sont-ils exclus ? L'Assemblée nationale a adopté, vendredi 7 novembre, une mesure visant à rendre obligatoire l'affichage du Nutri-score sur les emballages. Ce logo est chargé d'informer les consommateurs sur la qualité nutritionnelle des produits présents dans les supermarchés. Cette obligation, portée par les socialistes et les écologistes, a été validée à main levée dans le cadre de l'examen du projet de budget de la Sécurité sociale, souligne BFMTV. L'objectif de cette mesure est de "rendre obligatoire" le Nutri-score "sur tous les emballages pour que le consommateur puisse choisir en connaissance de cause ce qu'il consomme", a affirmé Sabrina Sebaihi, députée écologiste.

"Les grandes marques comme Coca-Cola ou Ferrero n'ont pas de Nutri-score sur leurs emballages", a également avancé l'élue de gauche. Le gouvernement était contre cette obligation. "Votre amendement contrevient au droit de l'Union européenne avec un risque de sanction", a déclaré la ministre de la Santé Stéphanie Rist. Cette dernière a néanmoins tenu à souligner qu'elle n'était pas contre le Nutri-score. Elle en partage "l'intérêt".

Certains produits exclus de l'obligation ?

Un sous-amendement a été adopté. Porté par le député Renaissance Jean-François Rousset, il vise à écarter de la mesure l'ensemble des "produits bénéficiant d'un signe national ou européen de qualité dont la liste est définie par décret". Cette précision exclut donc certains produits présents dans les rayons de nos supermarchés. L'objectif de ce sous-amendement est assez clair. Il s'agit de ne pas "comparer" des "produits de nos terroirs" à des "produits ultra-transformés".

Comme l'explique BFMTV, les produits possédant un label AOP ou AOC ("appellation d'origine protégée" ou "contrôlée") sont concernés. On retrouve également ceux ayant le label IGP ("indication géographique protégée). La mesure votée par les députés prévoit aussi l'arrivée d'une taxe de 5% sur le chiffre d'affaires des entreprises qui ne respecteraient pas l'obligation autour de l'affichage du Nutri-score.