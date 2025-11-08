13-Novembre : dix ans après les attentats à Paris, à quoi vont ressembler les commémorations ?

Paris va commémorer les attentats du 13-Novembre. Dix ans après les attaques, une grande cérémonie officielle aura lieu jeudi prochain.

Dix ans plus tard. La mairie de Paris invite la population à rendre hommage, dès ce samedi 8 novembre, aux personnes victimes des attentats du 13 novembre 2015. Plusieurs cérémonies et événements commémoratifs sont prévus dans la capitale. "Les Parisiennes et Parisiens sont invités à faire un geste commémoratif en déposant une bougie, une fleur ou un mot Place de la République", a notamment indiqué la mairie dans un communiqué, d'après Le Monde. Le 13 novembre 2015, plus de 130 personnes ont été tuées à Saint-Denis et à Paris.

Des centaines de personnes ont aussi été blessées lors de cette nuit d'horreur. "Au bout de dix ans, je me rends compte qu'en fait, c'est la France qui a été attaquée ce jour-là. Ce n'est pas juste moi. Donc c'est important aussi d'ouvrir la commémoration à tous les citoyens", a confié Catherine Bertrand, rescapée du Bataclan et vice-présidente de l'Association française des victimes du terrorisme (AFVT) au micro de BFMTV ce samedi 8 novembre.

Une grande cérémonie avec Emmanuel Macron prévue le 13 novembre

L'association de Catherine Bertrand a décidé d'organiser dimanche une marche ainsi qu'une course allant du Stade de France au centre de la capitale. "Ça ne va pas être glauque, je vous le promets", a-t-elle promis. D'après les informations de RTL, plusieurs expositions-témoignages sont prévues, notamment au niveau de la place de la République et de l'Hôtel de Ville. Une peinture murale sera dévoilée le 12 novembre, rue Léon-Frot, dans le XIe arrondissement de Paris. Une œuvre de l'artiste Léa Belooussovitch.

Une grande cérémonie aura lieu le 13 novembre, dix ans après les attentats. Elle sera présidée par Emmanuel Macron et Anne Hidalgo. Un parcours mémoriel est prévu lors de cette journée, avec des moments de recueillement sur l'ensemble des lieux où des attaques se sont produites. La cérémonie officielle débutera à partir de 18h, sur la place Saint-Gervais, où un jardin du souvenir du 13-Novembre sera inauguré. Emmanuel Macron devrait prendre la parole lors d'un discours.