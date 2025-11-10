13-Novembre : le programme des commémorations, 10 ans après les attentats de Paris

Paris va commémorer les attentats du 13-Novembre. Dix ans après les attaques, une grande cérémonie officielle aura lieu ce jeudi.

Dix ans plus tard. La mairie de Paris invite la population à rendre hommage aux personnes victimes des attentats du 13 novembre 2015. Plusieurs cérémonies et événements commémoratifs sont prévus dans la capitale. "Les Parisiennes et Parisiens sont invités à faire un geste commémoratif en déposant une bougie, une fleur ou un mot Place de la République", a notamment indiqué la mairie dans un communiqué, d'après Le Monde. Le 13 novembre 2015, plus de 130 personnes ont été tuées à Saint-Denis et à Paris. Des centaines de personnes ont aussi été blessées lors de cette nuit d'horreur.

Sur le site de la mairie du onzième arrondissement de Paris, le programme des commémorations pour le 13 novembre 2015 est détaillé. En effet, À partir de 13h30, des commémorations auront lieu sur les différents lieux des attaques dans le 11e : la Bonne Bière, le Comptoir Voltaire, la Belle Équipe et le Bataclan. Elles se poursuivront à 18h au Jardin du 13 novembre 2015, nouvellement inauguré près de l'Hôtel de Ville. La cérémonie sera retranscrite en direct sur écran géant depuis la place de la République.

Une course solidaire en hommage aux 10 ans des attentats

L'association de Catherine Bertrand a organisé dimanche 9 novembre une marche ainsi qu'une course allant du Stade de France au centre de la capitale. "Ça ne va pas être glauque, je vous le promets", a-t-elle promis. L'épreuve symbolique et caritative, baptisée 13-Unis, s'est déroulé à travers les lieux marqués par les attaques. Le parcours de 7 km s'est effectué dans un esprit de mémoire et de solidarité.

Une grande cérémonie avec Emmanuel Macron prévue jeudi 13 novembre

Une grande cérémonie aura lieu le 13 novembre 2025. Elle sera présidée par Emmanuel Macron et Anne Hidalgo. Un parcours mémoriel est prévu lors de cette journée, avec des moments de recueillement sur l'ensemble des lieux où des attaques se sont produites. La cérémonie officielle débutera à partir de 18h, sur la place Saint-Gervais, où un jardin du souvenir du 13-Novembre sera inauguré. Emmanuel Macron devrait prendre la parole lors d'un discours.

Une fresque en hommage aux victimes

Une peinture murale sera dévoilée mercredi 12 novembre, rue Léon-Frot, dans le XIe arrondissement de Paris. Une œuvre de l'artiste Léa Belooussovitch qui évoque la résilience par la lumière et la couleur. L'œuvre, pensée comme un lieu de mémoire, rappellera également ce qu'incarnent les victimes, vivantes comme disparues : la jeunesse, la fête, l'amour et la vie.

Une étude des témoignages par l'historien Denis Peschanski

Directeur de recherche au CNRS et historien, Denis Peschanski a consacré une étude aux nombreux témoignages qui ont suivie ce drame. En suivant près d'un millier de personnes dont la vie a été marquée par le 13-novembre, sur 10 ans, l'historien a recueilli en tout une centaine de témoignages. Il présentera le résultat de son étude, publiée dans l'ouvrage Faire face : Les français et les attentats du 13 novembre 2015, lors d'une table ronde exceptionnelle, mercredi 5 novembre à 18h en salle des mariages de la Mairie du 11e.

Un spectacle entre mémoire individuelle et histoire commune

Les Consolantes, est un spectacle rendant hommage à la beauté des gestes ordinaires et à la puissance des liens qui nous tiennent debout lorsque tout vacille. Il se tiendra la veille du dixième anniversaire des attentats du 13-Novembre 2015, mercredi 12 novembre à 17h en salle des fêtes dans la Mairie du 11e. Le spectacle de Pauline Susini, en partenariat avec la Maison des Métallos, a été écrit à partir de témoignages des victimes et survivants. Un évènement qui devrait permettre, selon le site, d'ouvrir un espace de rencontre et de dialogue, propice à la reconstruction, au cœur d'un quartier éprouvé.

Des expositions émouvantes

L'exposition "Du jour au lendemain" se tient place Saint-Gervais, près du Jardin de Souvenir, depuis le 3 novembre jusqu'au 12 décembre. Elle rend hommage aux victimes du Bataclan et des autres sites avec 42 photographes qui vont présenter chacun 2 photos sur les murs de la caserne Napoléon.

Du 11 au 17 novembre, l'exposition "Liberté, Objets, Fraternité" se tient sur les quais de la ligne 11 de la station République. Des photographies en grand format du photographe Yves Samuel y seront dévoilées. Sur ces photos figurent des objets déposés spontanément sur les lieux de recueillement au lendemain des attentats du 13 novembre 2015.

Une nuit de l'"Espérance" à l'église Saint-Ambroise

En mémoire des victimes, l'église Saint-Ambroise, qui se trouve au 71 bis, boulevard Voltaire, ouvre ses portes de 19h à 2h du matin pour une nuit dédiée à l'espérance. Jeudi 13 novembre, l'église accueille commémoration, musiques, chants et lectures, pour celles et ceux qui souhaitent se retrouver dans un moment de recueillement, de médiation et de partage.