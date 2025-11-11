Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage de ce mardi 11 novembre 2025 [EN DIRECT]

La somme de 108 millions d'euros était mise en jeu ce mardi 11 novembre pour ce nouveau tirage de l'Euromillions. La chance va-t-elle vous sourire ?

Votre vie va-t-elle changer ce mardi 11 novembre 2025 ? Un nouveau tirage de l'Euromillions est prévu, à l'occasion de ce jour férié. La somme de 108 millions d'euros est mise en jeu. Les tirages de l'Euromillions ont lieu chaque mardi et chaque vendredi.

Pour espérer remporter cette très belle somme, il faut trouver les cinq bons numéros et les deux bonnes étoiles. Vous avez jusqu'à 20h15 pour tenter votre chance. Les résultats seront connus dans la soirée.

Un nouveau jeu lancé par la FDJ

Le prochain rendez-vous avec l'Euromillions est prévu vendredi. Un nouveau tirage du Loto aura lieu ce mercredi. Du côté du Loto, en ne pariant que sur une combinaison de base, un joueur a une chance sur 19 068 840 de gagner le jackpot. C'est sept fois plus qu'à l'Euromillions. Avis aux amateurs !

Samedi dernier, la FDJ a lancé son tout nouveau jeu, baptisé "crescendo". Sept tirages successifs, espacés d'une heure, ont lieu de 13 heures à 19 heures. Le jackpot initial démarre à 100 000 euros et augmente progressivement jusqu'à atteindre les 700 000 euros si personne ne gagne.