Tempête Claudia : 16 départements placés en vigilance pour vents violents, un épisode durable annoncé

Le vent se lève ce mercredi 12 novembre et cela pourrait durer plusieurs jours. 16 départements sont déjà placés en alerte.

La météo est chamboulée cette semaine en France. Les températures s'envolent avec des pics à plus de 25 degrés attendus. La douceur ne sera pas forcément accompagnée d'un temps calme. La tempête Claudia va toucher le Portugal, la partie ouest de l'Espagne et les îles Canaries, mais va aussi impacter l'Hexagone qui se place entre cette dépression sur l'Atlantique et l'anticyclone sur l'Europe centrale. La tempête va ramener du sable du Sahara, particulièrement visible dans le sud et l'ouest du pays.

Un vent du sud va également se lever et remonter vers les Pyrénées. Il devrait particulièrement toucher le midi toulousain et le Tarn, puis remonter vers le centre-est. Dès ce mercredi 12 novembre, 16 départements sont placés en vigilance jaune vents pour la journée. L'Ain, l'Allier, l'Ariège, l'Aveyron, le Cantal, la Haute-Garonne, l'Isère, le Jura, la Loire, la Haute-Loire, le Puy-de-Dôme, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, le Rhône, la Saône-et-Loire, et le Tarn sont concernés. "Sur les Pyrénées, le vent de sud souffle de 70 à 90 km/h en journée, puis dépasse les 100 km/h en cours de nuit suivante. De la plaine toulousaine au Massif central ainsi que dans la vallée du Rhône, les rafales atteignent 60 à 70 km/h, localement 80 km/h", détaille Météo-France.

© Météo France

Un épisode de vent prolongé

Des rafales jusqu'à 60 km/h sont aussi possibles de la Bretagne au Cotentin, elles peuvent être accompagnées de pluies passagères. "Le sud de la Bretagne sera directement exposé à cette remontée subtropicale dans le prolongement des effets de Claudia avec des cumuls de pluie significatifs", a avancé le météorologue Yann Amice à Actu.fr.

Cette vigilance devrait être prolongée pour la journée de jeudi. Le vent pourrait même souffler encore plus fort avec des violentes rafales de nouveau du côté des Pyrénées, pouvant monter à 130 km/h sur les reliefs et 100 km/h en plaine. Le pic d'intensité pourrait survenir dans la nuit de jeudi à vendredi. Le temps va continuer à se dégrader dans les jours suivants, avec même l'arrivée d'orages en fin de semaine. Il faudra donc surveiller cette évolution.