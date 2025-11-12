Résultat Loto (FDJ) : le tirage de ce mercredi 12 novembre 2025, 19 millions d'euros en jeu

LOTO. L'incroyable tirage Loto de ce mercredi soir promet 19 millions d'euros. Les résultats seront connus vers 21 heures.

Le tirage Loto s'annonce à nouveau incroyable ce mercredi 12 novembre 2025. Pas moins de 19 millions d'euros sont mis en jeu. Si le jackpot est pour le moins impressionnant, pour les participants, pas de changement en vue. Comme chaque lundi, mercredi et samedi, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il fasse beau, il est possible de participer au tirage du Loto jusqu'à 20h15. La grille coûte 2,20 euros, du moins si l'on reste sur une grille cochée d'une seule combinaison classique de cinq chiffres, compris entre 1 et 49, et un numéro Chance parmi les 10 disponibles.

Le tirage Loto a généralement lieu vers 20h45. Il est diffusé en direct sur TF1, mais les résultats sont aussi livrés dans la foulée sur le site de la FDJ. Ils seront bien entendu également indiqués sur cette page vers 21 heures. D'ici là, libre à chacun de tenter sa chance ! Comme le feront remarquer les plus téméraires : qui ne tente rien n'a rien !

Un super jackpot à l'Euromillions vendredi

Si le jackpot du Loto est aussi impressionnant ce mercredi soir, c'est parce que le gros lot mis en jeu à l'occasion d'un tirage spécial Halloween le 31 octobre dernier n'a toujours pas été remporté. Initialement de 13 millions d'euros, il est depuis revu à la hausse à chaque tirage Loto resté sans vainqueur. Comme le veut la règle du jeu, c'est un million d'euros qui est ajouté à la cagnotte à chaque nouveau tirage Loto.

Et il n'y a pas qu'au Loto que le gros lot est séduisant en ce moment ! Jeudi soir, à l'EuroDreams, les éventuels participants pourront remporter jusqu'à 30 000 euros par mois pendant trente ans, contre 20 000 en temps normal. De même, à l'Euromillions vendredi soir, la cagnotte sera de 123 millions d'euros alors que le jackpot de base est de 17 millions d'euros à ce jeu de hasard.