Résultat Loto (FDJ) : le tirage de ce mercredi 12 novembre 2025 [EN LIGNE]

LOTO. L'incroyable tirage Loto de ce mercredi soir promettait 19 millions d'euros. Les résultats sont désormais disponibles.

Avec pas moins de 19 millions d'euros mis en jeu ce mercredi 12 novembre 2025, l'euphorie était au rendez-vous à l'heure du tirage Loto. Mais les participants du jour risque d'être déçus. Il n'y a pas eu de grand vainqueur ce mercredi soir. Les plus chanceux sont toutefois parvenus à remporter 103 401,90 euros. Ils ont coché les cinq bons chiffres, mais pas le numéro Chance. Quarante grilles cochées, elles, de quatre des cinq bons chiffres et du bon numéro Chance, ont également permis à leurs propriétaires de repartir avec 1 261,80 euros.

Résultat, ce sont désormais 20 millions d'euros qui sont proposés. Le prochain tirage du Loto aura lieu samedi 15 novembre 2025. Il est dès à présent possible de tenter sa chance moyennant 2,20 euros. Notons qu'il s'agit d'une somme particulièrement importante pour un tirage Loto. En effet, le gros lot moyen remporté à ce jeu de hasard est de cinq millions d'euros. Le jackpot le plus conséquent est en revanche de 30 millions d'euros à ce jour. Voici tous les résultats Loto :

Tirage du mercredi 12 novembre 2025 3 - 8 - 29 - 33 - 37 / 2

Joker+ : 0 619 618

Option 2nd tirage : 4 - 16 - 21 - 32 - 44

10 codes gagnants : A 2987 0478 - V 4630 9243 - N 5865 0882 - K 4049 0757 - U 1709 8818 - M 4792 6786 - B 4123 5184 - E 4276 1194 - A 6605 8669 - I 2584 3280

Un super jackpot à l'Euromillions vendredi

Si le jackpot du Loto était aussi impressionnant ce mercredi soir, c'est parce que le gros lot mis en jeu à l'occasion d'un tirage spécial Halloween le 31 octobre dernier n'a toujours pas été remporté. Initialement de 13 millions d'euros, il est depuis revu à la hausse à chaque tirage Loto resté sans vainqueur. Comme le veut la règle du jeu, c'est un million d'euros qui est ajouté à la cagnotte à chaque nouveau tirage Loto.

Et il n'y a pas qu'au Loto que le gros lot est séduisant en ce moment ! Jeudi soir, à l'EuroDreams, les éventuels participants pourront remporter jusqu'à 30 000 euros par mois pendant trente ans, contre 20 000 en temps normal. De même, à l'Euromillions vendredi soir, la cagnotte sera de 123 millions d'euros alors que le jackpot de base est de 17 millions d'euros à ce jeu de hasard.