Résultat EuroDreams (FDJ) : le tirage du jeudi 13 novembre 2025 [EN DIRECT]

EURODREAMS. Le tirage EuroDreams fera-t-il de vous un heureux millionnaire ? Réponse vers 22 heures.

Cette semaine est particulièrement riche en émotions du côté de la Française des jeux. Le tirage EuroDreams, qui propose habituellement 20 000 euros par mois pendant trente ans à l'éventuel grand champion, met exceptionnellement en jeu 30 000 euros par mois pendant trois décennies lors de ces derniers tirages. Les résultats seront livrés ici même vers 21h30/22h. D'ici là, libre à chacun de tenter sa chance moyennant 2,50 euros.

Comme pour n'importe quel tirage EuroDreams, les participants ont jusqu'à 20h15 pour tenter leur chance. Le principe est simple : cocher au moins six chiffres sur une grille qui en propose 40, mais également un numéro Dream parmi les cinq disponibles. Il est possible de tenter sa chance en point de vente FDJ ou directement sur le site ou l'application de la Française des jeux. Les résultats seront dévoilés ci-dessous dès qu'ils seront disponibles :

Un incroyable tirage Euromillions vendredi

Il n'y a pas qu'à l'EuroDreams cette semaine que le gros lot est plus important qu'en temps normal. Demain, vendredi 14 novembre, le tirage Euromillions proposera 123 millions d'euros à qui veut tenter sa chance. Les résultats seront connus dans la soirée. Il est dès à présent possible de tenter sa chance moyennant également 2,50 euros.

Samedi soir, le jackpot sera, dans une moindre mesure, tout aussi conséquent pour un tirage Loto. En effet, ce seront 20 millions d'euros qui seront promis à celui ou celle qui parviendra à trouver les résultats gagnants ! À noter qu'à ce jeu de hasard, la cagnotte moyenne remportée est de cinq millions d'euros. Avis aux amateurs, la grille est vendue 2,20 euros pour ce tirage.