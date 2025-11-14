Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage de ce vendredi 14 novembre 2025 [EN LIGNE]

EUROMILLIONS. Au terme d'un long suspense, les résultats Euromillions ont finalement été révélés ce vendredi soir.

Le tirage Euromillions s'annonçait particulièrement suivi ce vendredi 14 novembre 2025. Le gros lot était en effet de 123 millions d'euros. Et alors que le tirage devait révéler la combinaison gagnante vers 21h30/22 heures, les résultats du jour se sont fait un peu attendre ce soir. On sait désormais que personne n'a réussi à parier sur le bon résultat gagnant.

Ce sont à présent 135 millions d'euros qui sont mis en jeu pour le prochain tirage Euromillions prévu mardi 18 novembre. Pour ceux qui avaient loupé le coche ce vendredi soir, ce sera l'occasion de se rattraper. Rappelons que les joueurs ont jusqu'à 20h15 pour valider leur grille le jour du tirage. La grille est vendue à 2,50 euros. À noter que si personne n'a empoché le jackpot ce vendredi soir, une grille validée en France a tout de même permis à son ou ses propriétaires de repartir avec 294 047,90 euros. Voici tous les résultats Euromillions :

Tirage du vendredi 14 novembre 2025 9 - 26 - 27 - 45 - 48 / 8 / 9

MyMillion : FF 071 6932

Plusieurs beaux tirages en perspective ces prochains jours

Si les 123 millions d'euros mis en jeu ce vendredi soir représentaient une sacrée somme, même pour un tirage de l'Euromillions, ce jeu de hasard est loin d'être le seul à proposer de beaux jackpots en ce moment. En effet, demain, samedi 15 novembre, le tirage du Loto proposera 20 millions d'euros aux participants. À ce jeu de hasard, la cagnotte moyenne généralement remportée s'élève plutôt à cinq millions d'euros. De nombreux participants devraient donc tenter leur chance.

Lundi, c'est à l'EuroDreams que le jackpot promet également d'être plus important qu'en temps normal. Inlassablement, la Française des jeux propose chaque lundi et chaque jeudi jusqu'à 20 000 euros par mois pendant trente ans à qui trouvera les résultats. Mais ce lundi, et comme ce fut déjà le cas ces derniers tirages, les joueurs pourront espérer remporter jusqu'à 30 000 euros par mois pendant trente ans. Un montant qui sera remis en jeu jusqu'à ce qu'il soit gagné.