Pluie-inondation : plusieurs départements en alerte samedi, les prévisions

Météo-France a placé en vigilance orange pour pluie-inondation trois départements samedi.

Trois départements ont été placés en alerte orange pour pluie-inondation pour la journée du samedi 15 novembre. Météo-France a fait évoluer la situation dans son dernier bulletin de 22 heures ce vendredi. Concrètement, les départements de l'Ardèche, de la Loire et du Rhône sont concernés. "Une zone de pluie orageuse concerne actuellement les régions du Massif central et va gagner les départements placés en vigilance orange au cours des prochaines heures", indique Météo-France dans son bulletin.

Pour l'heure, l'épisode pluvio-orageux, qui s'étend des Cévennes ardéchoises au Lyonnais, est prévu principalement pour la nuit de vendredi à samedi. L'alerte météo devrait être levée à midi, samedi. Il est toutefois possible que Météo-France revoie ses prévisions à 6 heures du matin.

Un épisode non exceptionnel

Pour Météo-France, il s'agit pour l'heure d'un épisode "non exceptionnel pour la saison". Néanmoins, celui-ci nécessite tout de même "un suivi particulier en raison des fortes intensités pluvieuses et des forts cumuls attendus en 3 à 6 heures".

Dans les faits, la perturbation doit stationner "des Cévennes au Lyonnais en passant par le Vivarais, le Pilat, le sud et l'est du département du Rhône en deuxième partie de nuit du vendredi au samedi et en matinée de samedi". Associée à de fortes pluies, la perturbation sera accompagnée d'orages. Entre 50 à 80 mm de pluie sont attendus en moins de 12 heures sur le Lyonnais et la vallée du Gier. Ce sont 80 à 100 mm sur les Monts du Pilat et 70 à 100 mm sur le nord-Vivarais, voire même jusqu'à 120 mm sur les Cévennes ardéchoises, prévient Météo-France.