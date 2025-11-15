Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du samedi 15 novembre 2025 [EN DIRECT]

LOTO. Un nouveau tirage du Loto a lieu ce samedi 15 novembre. Le montant du jackpot s'élève à 20 millions d'euros.

Le tirage du Loto, prévu ce samedi 15 novembre, est particulièrement attendu. Si vous avez tenté votre chance, vous pouvez remporter jusqu'à 20 millions d'euros. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous avez jusqu'à 20h15 pour jouer. C'est donc une belle somme qui est mise en jeu ce samedi. Les résultats du tirage seront connus dans la soirée. Vous pourrez les retrouver dans cet article.

Trois tirages du Loto ont lieu chaque semaine, le lundi, le mercredi et le samedi. Aucun joueur n'est parvenu à remporter lundi dernier le jackpot mis en jeu. Ce scénario s'est ensuite répété mercredi. La roue va-t-elle tourner ? Encore un peu de patience pour le savoir...

Une cagnotte particulièrement intéressante pour un tirage du Loto

Pour remporter le jackpot, il faut trouver les cinq bons numéros ainsi que le numéro chance. Au Loto, la cagnotte moyenne généralement remportée s'élève plutôt à cinq millions d'euros. La somme de 500 000 euros a d'ailleurs été remportée ce samedi au jeu "Crescendo", lancé par la FDJ, il y a tout juste une semaine.