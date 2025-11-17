Vinted épinglé pour du contenu porno : une technique permet aux vendeurs de diffuser des images illégales

Certains "prédateurs" utilisent des annonces sur Vinted pour proposer du contenu interdit aux mineurs. Leur méthode est bien huilée et échappe aux outils de modérations de la plateforme.

Du contenu pornographique sur Vinted ? D'après une information du journal L'Informé, la plateforme de vente de vêtements de seconde main comprend des profils qui utilisent des annonces pour proposer des contenus "érotiques ou pornographiques", interdits aux mineurs. Contraire aux règlements du site, cette pratique a pourtant été constatée et répond à une technique bien rodée.

Des annonces de maillots de bain, par exemple, semblent anodines jusqu'à ce qu'on s'y intéresse de plus près. Lorsqu'on clique sur le profil, une vendeuse vous invite par exemple à échanger via la messagerie cryptée "Telegram", avant de proposer du contenu pornographique payant. Différentes gammes de photos ou vidéos sont proposées, "entre 20 et 110 euros", indique TF1.

Les annonces peuvent se cacher derrière des photos de femmes, ou bien d'hommes, en sous-vêtements ou maillots de bain la plupart du temps. À la base, rien d'obscène, ce qui permet à ces comptes de passer entre les mailles du filet et d'échapper aux modérateurs de Vinted. Au-delà des conversations Telegram, les annonces peuvent également rediriger vers des comptes Onlyfans - une plateforme dédiée aux contenus à caractère sexuel - ou vers des comptes Instagram pour discuter et annoncer ses prix.

"Des prédateurs" utilisent la vente d'objets "assez classiques"

Contactée par RMC, la plateforme Vinted confirme interdire toute promotion de services sexuels et "disposer d'outils de détection proactive pour identifier les comportements suspects". "Nous réagissons rapidement" lorsque des comportements suspects sont identifiés, dit également la plateforme. Pourtant, ces profils renvoyant vers des propositions à caractère sexuel fleurissent.

Alors, ces contenus sont-ils légaux ? " En France, un contenu pornographique n'est pas considéré a priori comme étant illicite. Pour qu'il soit licite, il faut que le site sur lequel est hébergé ce contenu vérifie bien l'âge des internautes qui y ont accès". "La loi est claire, le porno est légal pour les adultes, illégal pour les mineurs", confie Benoit Loutrel, membre du collège de l'Arcom - le régulateur du numérique - auprès de TF1. Justement, l'Arcom a été saisie par la haute-commissaire à l'Enfance, Sarah El Haïry, comme annoncé ce dimanche 16 novembre. Cette dernière s'est exprimée sur France 3 à ce sujet. Elle précise que "des prédateurs" utilisent ainsi des ventes d'objets "assez classiques" sur Vinted pour ensuite "renvoyer vers des sites pornographiques", confirmant donc les révélations du média L'Informé.

L'entreprise Vinted est a priori tenue de réguler son espace numérique, par exemple en contrôlant l'âge de ses utilisateurs lors de leur inscription pour s'assurer que des mineurs n'y aient pas accès. La plateforme dit avoir "une politique de tolérance zéro concernant les communications non sollicitées à caractère sexuel ou la promotion de services sexuels" et prendre "ces situations très au sérieux". "Selon nos règles du catalogue, la promotion de services sexuels est interdite", assure l'entreprise aux plus de 23 millions de membres en France, auprès de l'Agence-France-Presse (AFP).