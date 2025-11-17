Résultat Loto (FDJ) : le tirage de ce lundi 17 novembre 2025 [EN DIRECT]

LOTO. En ce début de semaine, la Française des jeux propose deux millions d'euros. Ne reste plus qu'à trouver les résultats Loto de ce tirage !

Et si vous commenciez la semaine par... devenir millionnaire ? La proposition est alléchante, c'est certain. Mais il vous faudra plus que participer au tirage du Loto pour qu'elle se concrétise. En effet, acheter une grille, à minimum 2,20 euros, et y cocher cinq chiffres parmi 49 et un numéro Chance entre les 10 possibles est un vrai jeu d'enfant. Non, là où réside toute la complexité de ce jeu de hasard, c'est justement qu'il n'y a pas vraiment de stratégie particulière permettant de sortir vainqueur. Votre meilleur atout reste... votre chance. Quoi qu'il en soit, tous les résultats seront livrés ici même vers 21 heures.

Ce lundi soir, ce sont deux millions d'euros qui sont mis en jeu. Deux millions d'euros avec lesquels le potentiel vainqueur pourra faire bien des choses. Mais pour les habitués du Loto, il s'agit là de la plus petite cagnotte qui puisse être mise en jeu. Pas intéressant pour les joueurs du tirage de samedi dernier. En effet, 20 millions d'euros étaient mis en jeu lors du précédent tirage. Mais le gros lot a enfin trouvé preneur. Que fallait-il avoir parié ce jour-là pour repartir avec le jackpot ? Le 5, le 11, le 22, le 23, le 24 et le numéro Chance 3. Des chiffres qui pourront sans doute inspirer les joueurs ce lundi soir...

Un super jackpot de l'Euromillions mardi

Mardi soir, le tirage de l'Euromillions devrait être bien plus intéressant. En effet, faute de vainqueur depuis plusieurs tirages, ce sont désormais 135 millions d'euros qui sont mis en jeu. Une coquette somme qui devrait faire des envieux. Pour les intéressés, il est dès à présent possible de tenter sa chance moyennant 2,50 euros. Les grilles pourront être validées jusqu'à 20h15 mardi. Au-delà, le pari sera enregistré pour le tirage à savoir vendredi. Toutefois, rien ne garantit que le jackpot sera aussi conséquent. Il pourrait en effet être remporté mardi soir...