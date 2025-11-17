Une partie du Louvre risque-t-elle de s'effondrer ? Pourquoi une galerie ferme et 65 agents déménagent

Près d'un mois après le cambriolage du Louvre, le célèbre musée a indiqué devoir fermer une galerie. En cause, une "fragilité" du bâtiment.

Quasiment un mois jour pour jour après le rocambolesque cambriolage du Louvre, le célèbre musée parisien revient dans l'actualité. Cette fois-ci, pas de bijoux volés ni d'effraction signalée. Dans un communiqué publié ce lundi 17 novembre, le musée du Louvre annonce la "fermeture préventive" de plusieurs espaces au sein de l'aile sud du quadrilatère Sully. En cause : un problème loin d'être nouveau. "Le deuxième étage de l'aile sud fait l'objet depuis plusieurs années d'une surveillance bâtimentaire particulière", souligne le communiqué.

Dans le détail, on apprend que les planchers du deuxième étage de cette aile présentent des "faiblesses". La faute à une conception architecturale complexe, mais aussi aux "travaux structurels et d'aménagement qui y ont été réalisés dans les années 1930". Un rapport remis vendredi 14 novembre a alerté la direction de la "particulière fragilité de certaines poutres portant les planchers du deuxième étage de l'aile sud". Un étage où, apprend-on, se trouvent des bureaux d'agents du Louvre.

Des conséquences directes pour les visiteurs

Suivant les recommandations de l'architecte en chef des monuments historiques, la direction a pris la décision de fermer l'accès jusqu'à nouvel ordre aux bureaux situés à l'étage. Ce sont donc pas moins de 65 agents du musée qui vont devoir temporairement être déplacés. Leur déménagement est prévu ces trois prochains jours. Dans le même temps, des investigations complémentaires doivent être menées, l'objectif étant de comprendre les récentes évolutions et de procéder bien entendu à des travaux.

Et il n'y a pas que les agents du Louvre qui vont subir ces investigations. Les visiteurs ne pourront pas se rendre dans la galerie Campana qui se situe au premier étage de l'aile, juste en dessous des bureaux. Par mesure de précaution, elle sera également fermée. Cette galerie composée de neuf salles accueille les céramiques grecques antiques. Les visiteurs qui comptaient tout particulièrement visiter ces salles sont donc invités à reporter leur visite. Le reste du musée restera, lui, bien ouvert !