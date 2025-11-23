Froid et neige en France : la vigilance orange à la neige et au verglas est-elle encore activée  ?

La France a été traversée par un épisode neigeux dans la nuit du samedi 22 au dimanche 23 novembre. Ce matin, deux départements du Massif central ont été placés en vigilance orange neige-verglas. Depuis, la vigilence a été lebée sur l'ensemble du territoire.

L'essentiel Ce dimanche 23 novembre 2025 au matin, sept départements étaient encore en vigilance orange neige-verglas. Mais depuis environ 8 h ce matin, seuls deux d’entre eux ont eu cette vigilance maintenue. Il s'agit du Puy-de-Dôme et du Cantal.

La vigilance ppour ces deux départements a été levée ce matin à 10h.

Les chutes de neige se sont abattues sur l'ensemble de la région Île-de-France dans la soirée. Il s’agit du premier épisode de froid de la saison. La vitesse autorisée sur toute la région parisienne a été réduite de 20 km/h pour des raisons de sécurité.

Des couches de neige d'un à quatre centimètres ont été relevées en Île-de-France.

En direct

11:43 - La vigilance orange a été levée sur l’ensemble du territoire. La vigilance orange levée partout. Seuls le Cantal et le Puy-de-Dôme étaient encore en vigilance orange, mais elle a été levée à 10 heures ce matin. Cependant, une dizaine de départements des Alpes et du Grand Est restent en vigilance jaune neige-verglas. 11:28 - Quelle météo à Paris, ce dimanche ? Les températures vont légèrement remonter mais resteront froides à Paris ce dimanche 23 novembre. Comptez 2°C dans la capitale à 10 heures, puis jusqu'à 6°C à 16 heures. Côté précipitations, de la pluie est attendue à la mi-journée. Demain, le mercure remontera pour atteindre les 9°C. 11:04 - Les transports en commun à nouveau actifs en région parisienne La circulation des bus a repris en région parisienne ce matin. Cette nuit, aucun bus ni Noctilien n'a circulé à cause de la neige. Ce dimanche matin, la RATP a confirmé au Parisien que “toutes les lignes sont bien sorties”. 10:32 - Des routes enneigées La neige dans les hauteurs du Massif central, notamment, est toujours importante ce dimanche 23 novembre. C'est pourquoi la circulation est difficile dans le secteur. Dans les Pyrénées-Orientales, la D89 est particulièrement surveillée. Les équipements spéciaux y sont obligatoires. Mêmes difficultés dans l'Ariège sur la D522 et la D613. 10:08 - Plus frais à l’est du pays Les départements les plus à l'est du pays se sont réveillés avec des températures plus fraîches que ceux à l’ouest. Ainsi, on peut compter -7°C par exemple à Strasbourg. À l'autre bout de la France, il fait déjà 14°C à Biarritz, notamment. La fin de l'alerte est prévue pour 14 heures. 09:30 - Deux départements sont toujours en vigilance neige et verglas Sept départements étaient toujours en vigilance orange ce dimanche 23 novembre au matin, jusqu’à 8 h 00. Depuis, seuls les départements du Puy-de-Dôme et du Cantal sont placés en vigilance orange neige-verglas. Toutefois, et même si les alertes sont levées dans les départements d'Île-de-France, des mesures restrictives de circulation sont toujours de rigueur. Hier soir à 20 h, la vitesse a été abaissée de 20 km/h sur l'ensemble des axes routiers de la région, hors périphérique parisien. Il est également interdit aux véhicules de plus de cinq tonnes d'effectuer des dépassements. La fin de l'alerte est prévue pour 14 h.

EN SAVOIR PLUS

Neige à Paris

A la même période l'année dernière, un bel épisode de neige avait touché la capitale. 4 cm avaient été relevés le jeudi 21 novembre 2024 dans les rues de la capitale. Il s'agissait de la journée la plus enneigée pour un mois de novembre depuis 1968 dans la capitale. Les relevés étaient plus importants dans le reste de l'Ile-de-France avec 15 cm dans les Yvelines, voire 20 dans le Val d'Oise.

Les épisodes neigeux se font de plus en plus rares en région parisienne. Les températures ne tombent souvent plus assez bas et ne permettent pas aux flocons de tenir au sol. Lorsque la neige tombe, son passage est souvent de courte durée. Un épisode important a été noté en 2018 et avant cela remontait à 2010. La capitale connait désormais entre 1 à 3 épisodes de neige par an. Pour connaitre les prévisions de l'épisode neigeux actuel, vous pouvez suivre sur La Chaine Météo.

Neige en plaine

Pour avoir de la neige en plaine, soit en-dessous de 400 m d'altitude, comme cela va être le cas pendant ce nouvel épisode neigeux, il faut une perturbation avec de l'air froid et de l'air humide qui se rencontrent. La température de l'air et du sol sont ensuite des éléments clés pour la tenue de la neige. Le plus souvent lorsqu'il neige, la température est comprise entre -5 et 1 degré, mais c'est également possible entre 1 et 3 degrés.

La neige arrive souvent à partir de la deuxième quinzaine de novembre et se prolonge jusqu'en mars ou avril. Les régions au climat le plus continental, du centre-est au nord-est, sont souvent concernées en premier. Le niveau de limite pluie-neige se situe entre 200 et 400 m en-dessous de l'isotherme 0 °C en général. Plus de précisions sur la neige en plaine en France sur Météo France.