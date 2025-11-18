Etude Ifop sur l'Islam : les jeunes musulmans et les jeunes catholiques ont ce point commun marquant

Une récente étude de l'Ifop sur l'Islam confirme une tendance aperçue quelques mois plus tôt dans une première enquête sur le Catholicisme. Elle concerne les jeunes et est très marquée.

Un point commun entre jeunes catholiques et jeunes musulmans. Si la foi est un sujet clivant, force est de constater qu'il concerne au plus haut point la jeune génération. Plusieurs études récentes révèlent une intensification des pratiques religieuses, notamment chez les jeunes. Cette tendance se vérifie à la fois chez les jeunes catholiques et les jeunes musulmans, traduisant une réelle assiduité et une relation presque filiale avec la religion pour ces générations. Elle tord également le cou à une pensée selon laquelle la sécularisation gagnerait du terrain chez cette frange de la population française.

Selon une l'Etude Ifop "Observatoire du catholicisme, mars 2025", 47 % des Français entre 18 et 24 ans ont le sentiment d'être dans une quête spirituelle. C'est plus que toute autre catégorie d'âge, et nettement plus que les plus de 65 ans : 33 %. Alors que dans le même temps, seulement 37 % des Français assurent être dans une quête spirituelle, ou réfléchissent au sens de la vie après la mort, soit 12 points de moins par rapport à 2021. À l'inverse, 63 % d'entre eux répondent "non" à cette même question, 12 points de plus qu'en 2021.

Un phénomène de "réaffirmation" propre aux deux religions

"Nous sommes passés d'un catholicisme de conformisme social et d'héritage, majoritaire, à un catholicisme qui est minoritaire dans la société française mais qui procède de plus en plus d'une affirmation et d'un choix", explique Jérôme Fourquet, directeur du département Opinions et stratégies d'entreprise de l'Ifop, dans les colonnes de La Vie. Il poursuit : " On observe comme un mouvement de résistance et notamment chez les jeunes générations avec une assiduité au suivi de la messe plus forte que chez les plus âgés, qui attestent d'un phénomène de réaffirmation". "Il semble se dessiner un mouvement de sursaut ou de réveil", selon lui.

Du côté de l'Islam, le degré de religiosité est largement supérieur à celui des autres religions. 80 % des musulmans de France se déclarent "religieux", contre 48 % en moyenne chez les adeptes des autres religions. Un phénomène plus marqué chez les jeunes : 87 % pour les jeunes musulmans de 15 à 24 ans, comme révélé par l'Etude Ifop intitulée "Etat des lieux du rapport à l'islam et à l'islamisme des musulmans de France", sortie ce mardi 18 novembre 2025. Près d'un musulman sur trois de moins de 25 ans (30 %) se dit même "extrêmement" ou "très" religieux, apprend-on.

Pour l'Ifop, "ce renforcement de la religiosité s'inscrit avant tout dans un processus de 'réaffiliation religieuse' d'une partie de la jeunesse musulmane à un islam traditionaliste". "Loin de s'inscrire dans le modèle classique de sécularisation, les musulmans de France, et tout particulièrement les plus jeunes d'entre eux, témoignent au contraire d'une forte réaffirmation identitaire passant par l'intensification des pratiques cultuelles", conclut l'institut.