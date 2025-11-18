Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage de ce mardi 18 novembre 2025 [EN DIRECT]

EUROMILLIONS. Pour ce nouveau tirage Euromillions, pas moins de 135 millions d'euros sont mis en jeu. Les résultats seront dévoilés vers 21h30/22h.

Le tirage Euromillions s'annonce prometteur ce mardi 18 novembre 2025. Ce sont en effet pas moins de 135 millions d'euros qui sont mis en jeu. Si à l'Euromillions les joueurs sont habitués à des sommes colossales, 135 millions d'euros reste un montant particulièrement haut. En effet, à l'origine, la cagnotte est de 17 millions d'euros. En l'absence de vainqueur, elle est remise en jeu, tirage après tirage avec près de 10 millions d'euros supplémentaires à chaque fois.

Le jackpot peut ainsi grossir jusqu'à 250 millions d'euros, montant du nouveau plafond du gros lot au tirage de l'Euromillions. Une telle cagnotte a déjà été remportée en France il n'y a pas si longtemps d'ailleurs. Le 19 août dernier, des amis ayant joué en Île-de-France ont ainsi remporté cet énorme jackpot. Les 250 millions d'euros avaient été empochés une première fois le 28 mars 2025, par un Autrichien. Contre toute attente, trois mois plus tard, un nouveau gros lot de 250 millions d'euros avait été mis en jeu et cette fois-ci remporté par un Irlandais. Question : y aura-t-il, dans les semaines qui viennent, un nouveau jackpot de 250 millions ? Début de réponse vers 21h30/22h avec les résultats Euromillions :

Cinq amis grands vainqueurs

Comme le relaie la Française des jeux sur son site, les cinq amis qui ont empoché le jackpot de 250 millions d'euros en août dernier se connaissaient depuis une cinquantaine d'années. C'est lors d'un déjeuner qu'ils ont pris la décision de jouer, ensemble, pour la toute première fois. L'un d'eux était bien joueur régulier de la Française des jeux, persuadé d'ailleurs qu'un jour son tour viendrait, mais il ne se doutait pas ni qu'il remporterait le plus gros jackpot possible ni que ce serait aux côtés de ses plus fidèles amis.

Le jour de leur victoire, les cinq amis n'ont pas tout de suite réalisé. "Lorsque nous avons réalisé que nous avions remporté le jackpot, nous avons eu besoin de temps avant de contacter FDJ United. Nous étions submergés par le bonheur et devions digérer cette nouvelle incroyable", confie un gagnant à la FDJ. C'est lorsqu'un individu a affirmé dans les médias être le grand vainqueur qu'ils se sont finalement décidés à contacter l'équipe des grands gagnants. Chacun a aujourd'hui son projet personnel en tête, mais ils l'assurent : "Les associations caritatives ne seront pas oubliées. Nous ne pouvons pas gagner une telle somme sans venir en aide à ceux qui en ont besoin."