Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage de ce mardi 18 novembre 2025 [EN LIGNE]

EUROMILLIONS. Pour ce nouveau tirage Euromillions, pas moins de 135 millions d'euros étaient mis en jeu. Les résultats sont disponibles.

Fin du suspense. Ce mardi 18 novembre 2025, 135 millions d'euros étaient mis en jeu par la Française des jeux et ses homologues européens. Il semble qu'il n'y ait pas eu de grand vainqueur. En revanche, certaines grilles ont tout de même été cochées de cinq bons chiffres et d'un des deux numéros étoile. Deux des six grilles en question ont été validées en France. Chacune d'entre elles permet à son propriétaire de repartir avec 122 146,50 euros. Voici sans plus attendre tous les résultats Euromillions du jour :

Tirage du mardi 18 novembre 2025 2 - 4 - 15 - 21 - 48 / 6 / 12

MyMillion : PI 805 4876

Prochain tirage, vendredi. 150 millions d'euros seront mis en jeu. Le jackpot peut ainsi grossir jusqu'à 250 millions d'euros, montant du nouveau plafond du gros lot au tirage de l'Euromillions. Une telle cagnotte a déjà été remportée en France il n'y a pas si longtemps d'ailleurs. Le 19 août dernier, des amis ayant joué en Île-de-France ont ainsi gagné cet énorme jackpot. Les 250 millions d'euros avaient été empochés une première fois le 28 mars 2025, par un Autrichien. Contre toute attente, trois mois plus tard, un nouveau gros lot de 250 millions d'euros avait été mis en jeu et cette fois-ci remporté par un Irlandais.

Cinq amis grands vainqueurs

Comme le relaie la Française des jeux sur son site, les cinq amis qui ont empoché le jackpot de 250 millions d'euros en août dernier se connaissaient depuis une cinquantaine d'années. C'est lors d'un déjeuner qu'ils ont pris la décision de jouer, ensemble, pour la toute première fois. L'un d'eux était bien joueur régulier de la Française des jeux, persuadé d'ailleurs qu'un jour son tour viendrait, mais il ne se doutait pas ni qu'il remporterait le plus gros jackpot possible ni que ce serait aux côtés de ses plus fidèles amis.

Le jour de leur victoire, les cinq amis n'ont pas tout de suite réalisé. "Lorsque nous avons réalisé que nous avions remporté le jackpot, nous avons eu besoin de temps avant de contacter FDJ United. Nous étions submergés par le bonheur et devions digérer cette nouvelle incroyable", confie un gagnant à la FDJ. C'est lorsqu'un individu a affirmé dans les médias être le grand vainqueur qu'ils se sont finalement décidés à contacter l'équipe des grands gagnants. Chacun a aujourd'hui son projet personnel en tête, mais ils l'assurent : "Les associations caritatives ne seront pas oubliées. Nous ne pouvons pas gagner une telle somme sans venir en aide à ceux qui en ont besoin."