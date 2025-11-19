Résultat Loto (FDJ) : le tirage de ce mercredi 19 novembre 2025, 3 millions d'euros en jeu

LOTO. Pour ce nouveau tirage Loto, trois millions d'euros sont mis en jeu. Trouverez-vous les résultats gagnants ?

Trois millions d'euros, tel est le montant de la cagnotte proposée ce mercredi 19 novembre 2025. Une somme intéressante pour le commun des mortels, bien que pour les adeptes du Loto, il ne s'agisse là que du deuxième plus petit jackpot qui puisse être proposé à ce jeu de hasard. En effet, la Française des jeux propose dans un premier temps deux millions d'euros. Si le gros lot n'est pas remporté, alors il est remis en jeu au tirage Loto suivant avec un million d'euros qui y est ajouté.

Le montant du jackpot peut ainsi grimper à trois millions, puis quatre, cinq, six, sept, huit, neuf... millions d'euros. Il n'existe pas de plafond au Loto limitant le montant du tirage. Ainsi, une cagnotte de 30 millions d'euros a déjà pu être empochée il y a quelque temps. Ce genre de belle cagnotte reste toutefois rare. Le jackpot moyen remporté s'élève à cinq millions d'euros. Quoi qu'il en soit, gagnant ou pas ce mercredi soir, le résultat Loto sera livré vers 21 heures ici même. D'ici là, libre à chacun de tenter sa chance moyennant 2,20 euros.

Un énorme jackpot proposé vendredi à l'Euromillions

Si lors des derniers tirages Loto, la cagnotte était particulièrement intéressante, un heureux vainqueur est finalement parvenu à remporter les 20 millions d'euros qui avaient été mis en jeu samedi. Les chiffres gagnants étaient alors le 5, le 11, le 22, le 23, le 24 et le numéro Chance 3. Un joueur ayant coché correctement les cinq chiffres mais pas le numéro Chance a aussi empoché 272 539,30 euros. Désormais, c'est vers le super tirage de l'Euromillions qui aura lieu vendredi que tous les regards tournent !