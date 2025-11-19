Le Festival d'Angoulême 2026 annulé : mais quelle est la polémique qui pourrait tout empêcher ?

L'édition 2026 du Festival de la BD d'Angoulême aura-t-elle lieu ? En pleine tourmente, ses organisateurs semblent bien à la peine et son destin incertain. Explications.

"Pourquoi le Festival d'Angoulême de BD n'aura pas lieu en 2026". Tel est le titre de l'article de Libération publié ce mercredi 19 novembre. "Cette fois-ci, c'est plié", assure même le quotidien, qui rapporte que, face au refus des autrices et auteurs de lever le boycott du célèbre festival, les maisons d'édition ont dû adopter la même position qu'eux et que, de fait, "personne ne se rendra donc à Angoulême en janvier".

Dans la foulée de cette publication, les organisateurs ont toutefois tenu à démentir l'information. Ils ont ainsi déclaré, via un communiqué, être "dans l'attente des évolutions" et être "ouverts aux échanges", assurant espérer que "les discussions en cours pourront permettre de trouver une solution afin que se tienne l'édition 2026", et ce, ont-ils insisté, "dans l'intérêt même de l'écosystème de la bande dessinée et par respect pour un public de passionnés".

Le Festival de la BD d'Angoulême secoué par une crise inédite

Événement incontournable du monde de la BD, comment le festival d'Angoulême a-t-il pu se retrouver dans une telle situation ? Tout a commencé il y a près d'un an, quelques jours seulement avant le lancement de l'édition 2025. Le 24 janvier précisément, L'Humanité a publié une enquête d'investigation mettant en avant une série de "dérives" mercantiles comme un partenariat avec Quick, mais aussi des dysfonctionnements au sein de la société en charge depuis 2008 de l'organisation du festival : 9e Art, propriété de Franck Bondoux. Ont alors été pointés des burn-out à répétition, une opacité financière, mais aussi et surtout le licenciement d'une salariée après qu'elle a porté plainte pour un viol survenu lors de l'édition 2024, rappelle le HuffPost.

Lors de l'édition 2025 du festival, les éditeurs indépendants avaient d'ailleurs tout de suite affiché leur soutien à l'ancienne employée et, quelques mois plus tard, en avril, un appel à "déserter Angoulême" avait été lancé. Les auteurs de BD signataires réclamaient notamment le non réengagement en 2028 de 9e Art. Mais malgré les appels de grands acteurs du monde de la BD, rien n'y a fait et 9e Art a finalement été reconduit dans sa mission en compagnie, néanmoins, de la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image. Pour les opposants à la reconduction de 9e Art, il ne s'agissait alors ni plus ni moins que d'un maintien déguisé. Une tribune appelant cette fois-ci au boycott du Festival d'Angoulême a alors été signée par Anouk Ricard, Grand Prix 2025, et d'autres lauréats. Outre les éditeurs indépendants, les grandes maisons d'édition telles que Dargaud, Casterman et Glénat ont suivi le mouvement et ne se rendront pas au festival en janvier prochain.

Les résultats de l'appel à concurrence finalement jugés "caducs"

Face à cette situation, les résultats de l'appel à concurrence ont finalement été jugés "caducs" et on assure que ce ne sera finalement pas 9e Art qui continuera d'organiser l'événement. Si aujourd'hui un nouveau processus de sélection doit être lancé, la menace de boycott n'a pas été écartée pour autant. De son côté, la ministre de la Culture elle-même a annoncé que la subvention accordée par l'État à 9e Art pour l'organisation du Festival d'Angoulême sera réduite "de plus de 60%". Pour autant, le ministère a assuré ce mercredi souhaiter qu'une "édition 2026 puisse se tenir", malgré tout, relaie Télégramme, et ce, "sans se voiler la face sur les conditions particulières de l'évènement".