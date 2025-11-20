Résultat EuroDreams (FDJ) : le tirage de ce jeudi 20 novembre 2025 [EN DIRECT]

EURODREAMS. Pour ce tirage EuroDreams, jusqu'à 30 000 euros par mois pendant trente ans sont à gagner. Les résultats seront annoncés vers 21h30.

Tirage EuroDreams oblige, de nombreux joueurs vont tenter leur chance ce jeudi 20 novembre 2025. À la clé d'une potentielle victoire ? Non pas jusqu'à 20 000 euros par mois pendant trente ans comme c'est habituellement le cas, mais bien 30 000 euros mensuels pendant les trois prochaines décennies. Le tout en ayant parié que 2,50 euros, prix d'une grille de base composée d'une combinaison de six chiffres et d'un numéro Dream.

Les joueurs qui souhaitent participer au tirage ont jusqu'à 20h15 pour le faire. Les résultats EuroDreams seront communiqués ici même un peu plus tard dans la soirée, aux environs de 21 heures-22h30.

Un jackpot plus qu'intéressant vendredi

Si le jackpot de l'EuroDreams est actuellement plus élevé que d'habitude, ce jeu de hasard n'est pas le seul dont le gros lot attire les foules. En effet, depuis plusieurs tirages, l'Euromillions voit son jackpot grossir à vue d'œil. Désormais, ce sont 150 millions d'euros qui sont mis en jeu. Un gros lot que beaucoup tenteront de remporter demain, vendredi 21 novembre.

Pour ceux qui le souhaitent, il est dès à présent possible de tenter sa chance. Comme pour l'EuroDreams, les joueurs ont jusqu'à 20h15 le jour J pour tenter leur chance. La grille est vendue 2,50 euros. Les participants doivent cocher au moins cinq chiffres parmi les 50 disponibles, et deux numéros étoile parmi les 12 proposés. Reste qu'à ce jeu de hasard, l'opportunité de devenir le grand vainqueur du jour est particulièrement inexistante. Comptez une chance sur plus de 139 millions si vous ne pariez qu'une combinaison classique. Mais comme les plus téméraires le feront remarquer, qui ne tente rien n'a rien !