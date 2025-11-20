Le plan grand froid activé ? Les conditions de son déclenchement et les mesures qu'il contient

Ces derniers jours, la température a bien chuté en France. Cette météo hivernale pourrait conduire à l'activation du plan grand froid. À quelques conditions toutefois...

Depuis deux jours, Météo-France alerte. Temps hivernal oblige, une bonne partie des départements est placée en vigilance jaune neige et verglas. Et alors que les premiers flocons de l'hiver 2025-2026 ont été observés ces dernières heures à Paris, en Normandie et dans les Alpes, il semble acté que la journée de jeudi n'était pas la plus froide de la semaine. Ce samedi 22 novembre pourrait en effet être le troisième jour le plus froid de l'année 2025, prévenait dès mercredi La Chaîne météo sur X.

Avant cela, la journée de vendredi sera marquée par de nouvelles vigilances jaune neige-verglas, mais également l'arrivée d'alertes "grand froid". Ainsi, selon les dernières prévisions de Météo-France, ce 21 novembre, pas moins de 27 départements de l'est du pays sont placés en alerte jaune "Grand froid" : des Ardennes à l'Aveyron, de la Nièvre au Bas-Rhin.

Des prévisions qui laissent penser que le plan grand froid pourra localement être déclenché ce week-end. Mais avant de pouvoir être mis en œuvre, les autorités doivent s'assurer de plusieurs critères. En effet, le plan grand froid ne peut être enclenché qu'entre le 1er novembre et le 31 mars. Le ou les préfets de région doivent ensuite s'assurer de différents critères permettant de parler d'un épisode de temps froid, tels que sa persistance, son étendue géographique ou encore son intensité. Concrètement, des températures en dessous des normales saisonnières de la région concernée doivent pouvoir être observées durant au moins 48 heures.

Le plan grand froid, plusieurs niveaux de vigilance et plusieurs objectifs

"Le grand froid, comme la canicule, constitue un danger pour la santé de tous, et particulièrement pour les plus vulnérables", insiste le gouvernement sur son site, qui détaille plusieurs niveaux de vigilance en fonction des alertes de Météo-France. Ainsi, une vigilance jaune correspond à un pic de froid et alerte les autorités sur le sort des populations les plus précaires (SDF ou personnes isolées). Une vigilance orange correspond à un épisode de grand froid, avec des minimales comprises entre -10 et -18°C. En dessous de -18°C, l'alerte rouge est donnée.

Une fois enclenché, le plan grand froid permet d'ouvrir des places d'hébergement supplémentaires, de lister les gymnases et salles en mairie pouvant accueillir des personnes à la rue, de renforcer le suivi du 115 (Samu Social) et les équipes de maraudes, ou encore de mettre en place une communication afin de sensibiliser les populations les plus sensibles.