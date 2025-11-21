Livre de Nicolas Sarkozy : un essai de 216 pages, sur quel sujet a-t-il écrit en prison ?

Incarcéré trois semaines à la prison de la Santé, l'ancien chef de l'Etat Nicolas Sarkozy a annoncé sortir un livre intitulé "Le journal d'un prisonnier", chez Fayard. Il sera en librairie le 10 décembre.

Onze jours après sa sortie de la prison de la Santé, Nicolas Sarkozy annonce ce vendredi la parution d'un nouveau livre intitulé Le journal d'un prisonnier, aux Editions Fayard. L'ouvrage est disponible en précommande au tarif de 20,90 euros. "En prison, il n'y a rien à voir, et rien à faire. J'oublie le silence qui n'existe pas à la Santé où il y a beaucoup à entendre. Le bruit y est hélas constant. Mais à l'image du désert la vie intérieure se fortifie en prison", écrit l'ancien président sur X. Le livre sera disponible en librairie le 10 décembre prochain.

Le 25 septembre dernier, Nicolas Sarkozy, aujourd'hui âgé de 70 ans, a été condamné en première instance à cinq ans de prison avec mandat de dépôt assorti d'une exécution provisoire pour association de malfaiteurs, et à une amende de 100 000 euros. Il a aussitôt fait appel et sera jugé à nouveau du 16 mars au 3 juin par la cour d'appel de Paris. Il a également été incarcéré à la maison d'arrêt de la Santé, dans le 14e arrondissement de Paris, du 21 octobre au 10 novembre. Une période pendant laquelle il s'est adonné à l'une de ses passions, l'écriture.

Un vaste essai au cœur de son ressenti

Lors de son ultime entretien avec Paris Match avant son incarcération, l'ex-chef de l'Etat avait expliqué qu'il mettrait à profit ses journées enfermé en se lançant dans l'écriture d'un nouveau livre. "J'ai le titre en tête. Le reste, je l'ignore. Je suis mon premier lecteur. En revanche, je peux vous dire qu'il ne s'agira pas d'un roman", confiait-il. Il s'agit finalement d'un essai de 216 pages, un "journal" comme son nom l'indique. Il y évoque sa détention, le véritable point de départ de sa réflexion sur l'incarcération.

Nicolas Sarkozy se confie - on l'imagine - sur ce qu'il estime être une injustice, sur l'affaire du financement libyen présumé de sa campagne présidentielle de 2007, le traitement médiatique qui a entouré cette séquence historique ou encore sur le soutien reçu par sa garde rapprochée et de nombreux Français. En effet, la condamnation et l'incarcération de l'ancien président avaient suscité une forte émotion dans le pays. Plusieurs centaines de personnes s'étaient réunies à Paris le 21 octobre dernier afin de lui témoigner son soutien.

Incarcéré, il avait reçu des milliers de lettres. L'ex-président de la République voyait affluer jusqu'à 1 000 lettres par jour, d'après ses proches auprès d'Europe 1. Une lettre écrite en anglais et provenant de Bulgarie lui a même été transmise. Entre les murs de la prison, les agents pénitentiaires confiaient qu'ils n'avaient "jamais vu ça". La quantité était telle qu'il était impossible de les faire tenir dans les 11 m2 de sa cellule. Les missives étaient si nombreuses qu'elles arrivaient parfois par cartons et étaient transportées par ses avocats dans des sacs en toile de jute.

"Il a besoin de poser les choses par écrit"

Compte tenu de la longueur de ce nouvel essai - plus de deux cents pages - une réflexion plus large sur la condition d'un prisonnier, sur le quotidien, mais aussi sur le dévouement des agents pénitentiaires dont il s'était déjà ému pourraient venir se glisser. Un ouvrage de cette longueur invite également à diverses pensées sur des considérations de la vie ou encore autour de l'existence au sens large.

"Il était évident qu'il allait y avoir une expression sur ce qui s'est. Il voulait partager son expérience avec les Français (...) C'est l'histoire de sa vie, dans tous les moments importants de sa vie il a utilisé l'écriture car il besoin de poser les choses par écrit" pour évoquer cette "séquence lourde", explique l'entourage de Nicolas Sarkozy, auprès de BFMTV, ce vendredi. J-19 avant la sortie de cette nouvelle publication.