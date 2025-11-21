Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage de ce vendredi 21 novembre 2025 [EN DIRECT]

EUROMILLIONS. Le tirage de l'Euromillions de ce 21 novembre s'annonce mémorable. Mais trouverez-vous les résultats ?

La fin de semaine s'annonce particulièrement épique du côté du tirage de l'Euromillions. Comme le relaie la Française des jeux, ce sont désormais 150 millions d'euros qui sont mis en jeu. Les joueurs ont jusqu'à 20h15 pour tenter leur chance. Pour ce faire, rien de plus simple ! Les participants doivent cocher cinq chiffres, compris entre 1 et 50, et deux numéros étoile, parmi les 12 possibles. En tout, ce sont donc sept chiffres qui doivent être savamment sélectionnés.

Mais gardons en tête que le hasard est le véritable maître du jeu lors d'un tirage Euromillions et qu'il vaudra mieux compter sur sa chance du moment, ou pas, pour espérer gagner ! Quoi qu'il en soit, la grille est vendue 2,50 euros et les résultats seront livrés ici même vers 21h30/22h :

Comment remporter le tirage Euromillions ?

Trouver les résultats Euromillions est loin d'être chose facile. En ne jouant qu'une combinaison de cinq chiffres et deux numéros étoile, un participant a concrètement une chance sur 139 838 160 de remporter le jackpot. C'est en effet sept fois plus difficile de trouver le résultat gagnant de l'Euromillions que celui du Loto. Mais comme le feront remarquer les plus téméraires : qui ne tente rien n'a rien ! Alors pour espérer quelque chose, le mieux est encore de tenter sa chance !

Un autre jeu de hasard propose ces derniers temps un gros lot des plus attractif. En effet, chaque lundi et jeudi, le tirage de l'EuroDreams propose non pas 20 000 euros par mois pendant trente ans, mais bien 30 000 euros ! Ce sera le cas tant que personne ne parviendra à trouver les résultats de l'EuroDreams. Une fois le jackpot remporté, le gros lot sera à nouveau de 20 000 euros par mois pendant trois décennies.