COP30 : pourquoi la France considère l'accord "inacceptable"

À quelques heures de la fin de la COP30, la ministre française de la Transition écologique a déploré un "texte inacceptable".

Débutée lundi 20 novembre, la COP30 touche à sa fin ce vendredi. Dans cette dernière ligne droite, les camps restent toutefois très opposés sur la question des énergies fossiles. C'est dans ce contexte que la ministre française de la Transition écologique s'est agacée, dénonçant ni plus ni moins un "texte inacceptable", comme le relaie franceinfo.

Face à la presse, Monique Barbut a remarqué : "La feuille de route pour sortir des énergies fossiles ? Elle n'existe plus là ! [...] On rentre en plénière, on va dire que ce texte est inacceptable." Et la ministre de la Transition écologique de poursuivre : "Notre crainte, c'est d'avoir l'Europe complètement isolée. La bonne nouvelle, c'est qu'on est tous d'accord au niveau européen pour dire que ce n'est pas possible."

"Loin de l'ambition dont nous avons besoin sur l'atténuation"

L'Union européenne non plus n'a pas caché sa déception ce vendredi 21 novembre. "C'est loin de l'ambition dont nous avons besoin sur l'atténuation", a estimé dans un communiqué le commissaire au climat, Wopke Hoekstra. "Nous sommes déçus par le texte qui est actuellement sur la table." Et pour cause, le projet d'accord proposé par la présidence brésilienne de la conférence de l'ONU sur le climat au Brésil ne comporte pas la moindre mention des énergies fossiles. Baste aussi la "feuille de route" pour en sortir, pourtant réclamée par plus de 80 pays européens, insulaires et latino-américains.

Selon Monique Barbut, Paris comme Bruxelles souhaitent "un mot reconnaissant le fait que les [énergies] fossiles sont en partie responsables" du réchauffement climatique et attendent "qu'on dise que les contributions nationales, qui sont une obligation de l'accord de Paris, doivent être renforcées et montrer qu'elles s'inscrivent dans un objectif de trajectoire de +1,5°C", détaille la ministre, qui insiste : "Ce sont les deux choses qu'on demande, pas plus, juste une mention."