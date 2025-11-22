"Le journal d'un prisonnier" : on vous explique la polémique autour du livre à paraître de Nicolas Sarkozy

L'ancien chef d'État a passé trois semaines en détention à la prison de la Santé à Paris après sa condamnation dans l'affaire libyenne. Son livre paraîtra le 10 décembre chez Fayard.

L'ancien président de la République a passé 21 jours à la prison de la Santé de Paris après sa condamnation dans l'affaire libyenne. Il a annoncé en tirer un livre qui paraîtra le 10 décembre chez Fayard. Cette annonce fait suite à sa précédente déclaration dans laquelle il expliquait qu'il allait écrire en prison. L'ouvrage s'intitulera "Le journal d'un prisonnier". Sur le réseau social X, l'ancien chef d'État propose même un extrait de son futur livre : "En prison, il n'y a rien à voir, et rien à faire. J'oublie le silence qui n'existe pas à la Santé où il y a beaucoup à entendre. Le bruit y est hélas constant. À l'image du désert, la vie intérieure se fortifie en prison", écrit l'ancien président, rapporte le Parisien.

Depuis l'annonce de cette parution prochaine, les réactions se multiplient, comme le rapporte RMC. Dans la ville de Toulouse en Haute-Garonne, certains habitants se disent intéressés, alors que d'autres partagent un avis plus contrasté. Si certains sont prêts à l'acheter pour eux-mêmes ou pour l'offrir, d'autres comme Ginette estiment que "Le récit en prison on en a entendu tellement d'autres avant que l'on n'apprenne pas grand chose. Je sais que je ne lirai pas ce livre", explique-t-elle.

Un livre, dans quel but ?

Selon Philippe Moreau Chevrolet, qui a été interrogé par RMC, le livre doit permettre à l'ancien président de la République de "faire parler de lui", estime le spécialiste en communication politique. "Un livre est un objet marketing. C'est très pratique pour Nicolas Sarkozy de sortir un livre maintenant, juste avant Noël. Cela lui permet de mobiliser ses fans, de se faire entendre à nouveau, d'accéder aux médias, de continuer à se défendre médiatiquement", observe-t-il.

Pour rappel, Nicolas Sarkozy a été condamné le 25 septembre dernier en première instance à cinq ans de prison avec mandat de dépôt assorti d'une exécution provisoire et d'une amende de 100 000 euros. Il a ensuite été libéré le 10 novembre par la cour d'appel de Paris et placé sous contrôle judiciaire. Celle-ci avait estimé que l'homme politique ne présentait pas de risque de fuite. Son procès en appel aura lieu du 16 mars au 3 juin prochain. S'il ne retourne pas en prison, l'ancien chef de l'État pourrait à nouveau porter un bracelet électronique, comme l'explique RTL.