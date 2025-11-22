Résultat Loto (FDJ) : le tirage de ce samedi 22 novembre 2025 [EN DIRECT]

LOTO. C'est le week-end et avec lui, une chance de gagner lors des tirages de la FDJ. Quatre millions d'Euros sont à gagner ce samedi. Les résultats du tirage Loto ont-ils été trouvés ?

Ce samedi 22 novembre, deux millions d'Euros étaient mis en jeu. Le tirage du Loto du jour vous permettra peut-être de gagner 4 millions d'Euros.

La chance va-t-elle vous sourire ce samedi soir ? Quel numéro jouer pour espérer devenir multimillionnaire ? Le 6 ? Le 36 ? Le 15 ? Sans nul doute, il y aura sûrement quelques déçus... Si personne ne parvenait à trouver tous les chiffres de la combinaison gagnante, certains, chanceux quand même, pourront avoir parié sur quelques bons chiffres. Ils pourraient ainsi remporter quelques Euros, voire des dizaines, des centaines ou des milliers d'Euros. Retrouvez sans plus attendre tous les résultats Loto du jour :

Aussi, trois grilles cochées des cinq bons chiffres, mais pas du bon numéro Chance, par exemple, permettent à leurs propriétaires de repartir avec une belle petite somme.

Pour jouer au Loto, il vous suffit de cocher six numéros : cinq numéros sur une grille de 49 numéros et un numéro Chance sur une grille de dix numéros. Vous remportez le jackpot si vous avez cinq numéros gagnants et le numéro complémentaire. Le prix d'une grille est de 2,20 Euros. Bonne chance à toutes et à tous !