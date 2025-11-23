Rythmes scolaires : quelles sont les principales propositions citoyennes sur les temps de l'enfant ?

Les citoyens tirés au sort ont participé à la convention depuis cinq mois. Ils ont voté leur rapport final, dimanche, dans lequel ils formulent plusieurs propositions pour mieux respecter les temps de l'enfant.

Un travail collectif s'achève. La Convention citoyenne sur les temps de l'enfant se termine dimanche 23 novembre. Les 130 citoyens tirés au sort votent, à la mi-journée, leur rapport final. Il sera ensuite remis au chef de l'État et au Premier ministre, rapporte France info. Parmi les propositions avancées, lesquelles sont les plus notables ?

Pour commencer et comme il est mentionné dans le rapport de la Convention citoyenne, les citoyens dressent le constat qu'aujourd'hui l'organisation des temps des enfants repose surtout sur les contraintes des adultes, comme le temps de travail des parents. Le problème étant que cette organisation ne prend pas en compte ou seulement partiellement les besoins physiologiques des enfants. 20 à 30 % des jeunes souffriraient d'un manque chronique de sommeil, selon certains experts. Les citoyens de la Convention proposent ainsi de réorganiser la journée avec un début à 9 h, de façon retardée pour les collégiens et lycéens. Une manière de retarder la fatigue des adolescents et de favoriser l'apprentissage. Autre proposition : mettre les enseignements théoriques le matin pour que l'après-midi soit consacrée aux activités comme le sport et les arts.

Des ateliers de la vie courante sont aussi proposés par la convention, comme du bricolage, de la cuisine, de la couture, du ménage, de la plomberie ou encore de la gestion financière et même de la préparation aux impôts. Pourquoi ? Favoriser l'autonomie et réduire les inégalités entre les filles et les garçons.

Les devoirs à l'école ?

Comme l'indique Ici, les citoyens de la convention abordent aussi la question des devoirs, qui, selon eux, devraient se faire beaucoup plus à l'école, peut-on lire dans le rapport des participants à la Convention. Les citoyens de la convention y voient plusieurs avantages : cela éviterait d'avoir une charge lourde, à la maison, qui engendre de la fatigue supplémentaire aux enfants et surtout des inégalités selon les citoyens. Pour éviter une surcharge des journées scolaires, les citoyens ont proposé de revenir à une journée de cinq jours d'école moins chargée au lieu de quatre.

Enfin, les citoyens de la convention ont aussi recommandé des classes moins surchargées et moins de suppressions de postes afin que tous ces changements fonctionnent. Il est nécessaire, selon eux, de réduire les effectifs d'élèves dans les classes. Ils gardent un œil très critique sur les suppressions de postes d'enseignants, envisagées dans le budget 2026.