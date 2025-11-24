Pluie-inondation : une vingtaine de départements en alerte, avant une aggravation ?

Ce lundi 24 novembre 2025, des précipitations très abondantes sont attendues sur les versants ouest des massifs et dans le sud-ouest. Des cumuls importants sont aussi annoncés dans d'autres régions.

Un début de semaine pluvieux dans le sud-ouest. Ce lundi 24 novembre, trois départements sont placés en vigilance orange pour "pluie-inondation" par Météo-France. Il s'agit de la Gironde, la Dordogne et la Corrèze. L'alerte est valable entre 10 heures et 18 heures. De manière générale, des cumuls importants sont attendus sur les versants ouest des massifs et dans le sud-ouest.

Des cumuls de 50 à 60 mm, localement 70 mm, "sont prévus de manière assez étendue" sur un laps de temps de 24 heures, précise Météo-France qui conseille d'éviter les déplacements et de rester éloigné des cours d'eau. Ces dernières 12 heures, "on relève de 20 à 40 mm assez généralisés le long d'un axe Gironde/Corrèze", indique la station météorologique dans son bulletin journalier.

Ce lundi, 22 départements ont aussi été placés en vigilance jaune pour "pluie-inondation". L'Ain, le Cantal, la Charente, la Charente-Maritime, la Corse-du-Sud, la Côte-d'Or, la Creuse, le Doubs, la Drôme, l'Isère, le Jura, les Landes, la Nièvre, le Pas-de-Calais, le Puy-de-Dôme, les Pyrénées-Atlantiques, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire, la Savoie, la Haute-Savoie, la Haute-Vienne et le Territoire de Belfort, de 6 heures à minuit. L'alerte est maintenue mardi (jusqu'à 18 heures) pour cinq d'entre eux : les Pyrénées-Atlantiques, l'Isère, la Savoie, la Haute-Savoie et l'Ain.

Un renforcement du niveau de vigilance ?

La perturbation pluvieuse va persister ces prochaines heures sur les zones ayant déjà été "bien arrosées", notamment les départements placés en vigilance orange pour cette journée de lundi. Sur la Gironde, la Dordogne et la Corrèze, une amélioration dans la nuit de lundi à mardi avec le décalage des pluies vers le sud est toutefois attendue.

Ailleurs en France, la situation pourrait se dégrader. Des cumuls de précipitations "abondants" vont s'abattre sur les départements de l'Ain, l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie, déjà placés en vigilance jaune pour "pluie-inondation". Un passage en vigilance orange n'est pas exclu dans les prochaines heures. Cet épisode pluvieux persistant nécessite une "attention particulière en raison des cumuls attendus", tient à mettre en garde Météo-France dans son commentaire sur la situation générale pour ce début de semaine.