Résultat Loto (FDJ) : le tirage de ce lundi 24 novembre 2025 [EN DIRECT]

LOTO. Le tirage du Loto de ce lundi propose cinq millions d'euros. Trouverez-vous les résultats ?

La semaine commence bien du côté du tirage du Loto. Ce lundi 24 novembre 2025, pas moins de cinq millions d'euros sont mis en jeu pour le plus grand bonheur des participants. À l'origine, ce sont deux millions d'euros qui avaient été proposés. Mais, faute de grand vainqueur, un million d'euros a été ajouté à chaque nouvelle remise en jeu. Résultat, ce sont donc cinq millions d'euros, soit la cagnotte moyenne remportée au tirage du Loto, qui sont proposés ce lundi soir.

Cela signifie-t-il qu'il y a plus de chances qu'il y ait un grand vainqueur pour ce tirage ? Pas nécessairement. Qu'il y ait deux millions d'euros en jeu ou 30 millions d'euros, la chance de trouver le résultat gagnant au Loto ne varie pas. En jouant une combinaison de cinq chiffres et un numéro Chance, un participant a une chance sur très exactement 19 068 840 d'avoir parié sur les bons résultats.

Un incroyable tirage Euromillions demain

Si, au Loto, la cagnotte du jour n'est "que" de cinq millions d'euros, les adeptes de gros jackpots seront contents d'apprendre que mardi 25 novembre, ce seront 162 millions d'euros qui seront mis en jeu pour le tirage de l'Euromillions. À ce jeu de hasard, auquel participent pas moins de neuf pays européens, les jackpots sont bien plus conséquents. En effet, la plus petite cagnotte qui puisse être mise en jeu est de 17 millions.

S'il est dès à présent possible de tenter sa chance au tirage Euromillions de mardi, la grille est toutefois vendue un peu plus cher qu'au Loto : comptez 2,50 euros contre 2,20 euros au tirage Loto. Mais 2,50 euros pour remporter 162 millions d'euros... En cas de victoire, votre mise sera multipliée par... 64,8 millions !