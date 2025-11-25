Vigilance neige et verglas : méfiance dans ces départements, des flocons et des routes glacées

La neige tombe encore ce mardi 25 novembre, avec 11 départements placés en vigilance. La prudence est de mise face à des routes pouvant être enneigées et au risque d'avalanche qui s'amplifie.

L'épisode neigeux n'est pas terminé. Après de belles chutes de flocons ce week-end, la neige est encore tombée en montagne ce lundi et continue ce mardi 25 novembre. Plus précisément, "il neige sur les massifs, à partir de 600m sur les Vosges, 700 sur le Massif central, le Jura et le nord des Alpes, 1000 à 1100m sur les Pyrénées", détaille Météo France. Les températures sont, en plus, de nouveau en baisse : un flux d'origine maritime fait repasser les températures entre 2 et 4 degrés sous les normales de saison. Dans ces secteurs, les maximales sont souvent inférieures à 5 degrés en plateau.

Météo France a alors placé 11 départements en vigilance jaune neige-verglas pour la journée. Ils sont situés à l'est, dans les zones montagneuses : le Doubs, le Jura, l'Ain, la Haute-Savoie, la Savoie, l'Isère, la Drôme, la Loire, le Puy-de-Dôme, la Haute-Loire et le Cantal.

Les conditions de circulation pourraient redevenir difficiles à moyenne altitude. Dès 800 mètres, les réseaux routiers secondaires peuvent être enneigés sur les différentes chaines de montagne et particulièrement sur les Alpes du Nord, rapporte La Chaine Météo. Jusqu'à 1 mètre 50 de neige fraiche est attendu au-dessus de 1800 mètres. Les risques d'avalanche deviennent alors importants. La Haute-Savoie, la Savoie, l'Isère, les Hautes-Alpes, les Alpes-de-Haute-Provence, les Alpes-Maritimes, les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-Atlantiques et les deux départements corses sont en vigilance jaune pour risque d'avalanches. Ailleurs, il faudra faire attention aux précipitations avec des risques de crues, notamment sur les affluents de la rivière de la Loue et du Lot.

La neige devrait se perpétuer mercredi, surtout en matinée, avec une limite entre 600 et 800 m sur les Pyrénées, vers 300 m sur le Massif central et vers 800 m en Corse. Des phénomènes glissants sont possibles jusqu'en plaine du Grand Est à la Bourgogne. Les quantités de neige tombées devraient cependant être globalement plus faibles.