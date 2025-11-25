Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage de ce mardi 25 novembre 2025 [EN DIRECT]

EUROMILLIONS. Pour ce tirage Euromillions, la Française des jeux propose une incroyable cagnotte de 162 millions d'euros. Trouverez-vous les résultats gagnants ?

Et si vous remportiez... 162 millions d'euros. C'est le montant du jackpot proposé ce mardi 25 novembre 2025 au tirage de l'Euromillions. Si vous n'avez pas peur de devenir millionnaire, vous avez jusqu'à 20h15 pour tenter votre chance. Pour ce faire, rien de bien compliqué. Il suffit de se rendre dans un point de vente agréé par la Française des jeux ou sur le site ou l'application de la FDJ, de sélectionner cinq chiffres compris entre 1 et 50 et deux numéros étoile parmi les 12 possibles.

La grille vous coûtera 2,50 euros. À moins que vous ne décidiez d'augmenter vos chances en jouant davantage de chiffres sur une même grille. Si vous cochez un numéro étoile de plus, la grille vous sera vendue 7,50 euros. Comptez 15 euros pour une grille cochée de six chiffres et deux numéros étoile. Et si vous cochez le maximum, soit neuf chiffres et trois numéros étoile, la grille vous sera vendue 945 euros. Quoi qu'il en soit, tous les résultats Euromillions seront délivrés ici même vers 21h30/22 heures :

Un tirage exceptionnel jeudi à l'EuroDreams

Il n'y a pas qu'au tirage de l'Euromillions que la cagnotte est un peu exceptionnelle ces derniers temps. À l'EuroDreams, dont un tirage est organisé chaque lundi et chaque jeudi, il y a aussi un jackpot inhabituel. Au lieu d'empocher 20 000 euros par mois pendant trente ans, les joueurs peuvent actuellement espérer remporter 30 000 euros par mois pendant les trois prochaines décennies, soit l'équivalent de 10,8 millions d'euros.

Jeudi 27 novembre, la Française des jeux annonce par ailleurs un tirage EuroDreams encore plus hors du commun. Il y aura 10 gagnants garantis en France, annonce la banderole. Dix gagnants qui remporteront 2 000 euros par mois pendant cinq ans. Ils seront tirés au sort parmi les participants du tirage EuroDreams du jour.