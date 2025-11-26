A Nice, un parti veut changer le nom de plusieurs rues, l'allée Charles-Pasqua prendrait le nom d'une victime de violences policières

L'antenne départementale du PCF souhaite modifier le nom de certaines rues de Nice, dans une quête de "dignité et de fidélité aux valeurs républicaines".

Le vieux débat de la toponymie des rues vient d'être relancé par le Parti communiste français (PCF) à Nice. Depuis que le maire de la Cité des Anges, Christian Estrosi, envisage de renommer le parvis de l'hôtel des polices "Parvis Nicolas Sarkozy", les communistes, eux, portent plusieurs propositions pour renommer certaines artères de la ville.

Le chef de file de ces revendications n'est autre que le responsable PCF des Alpes-Maritimes, Julien Picot. Candidat aux élections municipales de mars prochain à Nice sur la liste d'union de la gauche portée par l'écologiste Juliette Chesnel-Le Roux, il propose des alternatives aux noms de rues actuels, "pour une toponymie digne des valeurs républicaines", comme expliqué dans les colonnes de Nice-Matin.

Selon ses mots, certains noms de rues de la ville "rappellent la répression, la collaboration ou la corruption". Ces noms "racontent ce que nous choisissons d'honorer : liberté ou autoritarisme, justice ou compromission", poursuit l'élu. Voilà pourquoi, avec ses camarades de la liste "Unis pour Nice", ils proposent de renommer l'avenue Thiers, "qui rappelle le bourreau des Communards". Elle pourrait "devenir avenue Louise-Michel, hommage à une femme libre et engagée".

© Frederic DIDES/SIPA

Le même sort serait réservé à l'avenue Jean-Médecin, ce dernier étant lié "à l'implantation du parti fasciste de Jacques Doriot dans notre département", dit Julien Picot. Il propose donc de renommer cette avenue "avenue de la Victoire-contre-le-nazisme". Mais ce n'est pas tout. L'allée Charles-Pasqua, "un homme également condamné", serait renommée "allée Malik-Oussekine", étudiant tué lors de manifestations et victime de violences policières en 1986 à Paris.

"Ces propositions ne relèvent pas de la polémique, mais d'une exigence de dignité et de fidélité aux valeurs républicaines. Elles traduisent une volonté claire : que Nice rende hommage à celles et ceux qui ont combattu pour la liberté, la justice sociale et la paix", assure Julien Picot. Rappelons qu'en France, ce sont le maire et le Conseil municipal qui ont le pouvoir de choisir les noms des rues. Les administrés peuvent de leur côté faire des propositions. Pour que la demande soit inscrite à l'ordre du jour, elle doit être signée par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales de la commune.