Résultat Loto (FDJ) : le tirage de ce mercredi 26 novembre 2025, 6 millions d'euros en jeu

LOTO. Pour ce nouveau tirage Loto, six millions d'euros sont à remporter. Mais quelqu'un pariera-t-il sur les bons résultats du jour ?

Pour ce tirage Loto, les joueurs peuvent espérer empocher la coquette somme de six millions d'euros. Le résultat gagnant sera délivré sur cette page vers 21 heures. Ceux qui le souhaitent peuvent participer sans plus attendre jusqu'à 20h15. Au-delà, leur grille sera validée pour le tirage Loto suivant. Peut-être pour un jackpot plus conséquent, mais peut-être pas !

Quoi qu'il en soit, pour jouer, il n'y a rien de bien compliqué. Il suffit de se rendre en point de vente FDJ ou sur le site ou l'application de la Française des jeux, de cocher cinq chiffres compris entre 1 et 49 et un numéro Chance parmi les 10 proposés. La grille composée d'une combinaison classique est vendue 2,20 euros. À vous de jouer !

Plusieurs tirages avec des jackpots incroyables

Si la cagnotte mise en jeu ce mercredi soir au Loto n'a rien d'incroyable, jeudi et vendredi, les adeptes des tirages de la Française de jeux pourront se réjouir de participer à des tirages proposant nettement plus d'enjeu. En effet, ce jeudi, la FDJ et ses homologues européens mettront une nouvelle fois sur la table les 30 000 euros à remporter chaque mois durant trente ans au tirage de l'EuroDreams, contre 20 000 euros en temps normal, soit près de trois millions d'euros supplémentaires.