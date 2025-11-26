Résultat Loto (FDJ) : le tirage de ce mercredi 26 novembre 2025 [EN LIGNE]

LOTO. Pour ce nouveau tirage Loto, six millions d'euros étaient à remporter. Mais quelqu'un a-t-il parié sur les bons résultats du jour ?

Le tirage du Loto de ce mercredi 26 novembre 2025 promettait pas moins de six millions d'euros à celui ou celle qui parviendrait à parier sur la combinaison gagnante. L'heure des résultats venue, qu'en est-il ? Il semble que la chance n'était encore une fois pas au rendez-vous. La Française des jeux annonce dès à présent sur son site internet la possibilité de jouer pour le prochain tirage Loto pour lequel la cagnotte sera de... sept millions d'euros.

Cela signifie donc que le gros lot du jour est remis en jeu. Et comme le veut la règle du Loto, un million d'euros y est ajouté. Dans le détail, la répartition des gains indique qu'une grille a tout de même été cochée des cinq bons chiffres, mais pas du bon numéro Chance. Son ou sa propriétaire pourra tout de même prétendre à 161 347,60 euros. À noter également que quelque 50 grilles permettent à leurs propriétaires d'empocher 787,60 euros. Voici tous les résultats Loto gagnants :

Tirage du mercredi 26 novembre 2025 9 - 14 - 16 - 26 - 33 / 5

Joker+ : 3 277 097

Option 2nd tirage : 4 - 13 - 16 - 25 - 31

10 codes gagnants : J 9518 5553 - C 4128 6771 - I 1910 3057 - V 4398 9849 - O 4313 9425 - R 8170 3880 - K 5728 0848 - G 6116 0000 - F 5335 0064 - A 0191 2709

Plusieurs tirages avec des jackpots incroyables

Si la cagnotte mise en jeu ce mercredi soir au Loto n'avait rien d'incroyable, jeudi et vendredi, les adeptes des tirages de la Française de jeux pourront se réjouir de participer à des tirages avec nettement plus d'enjeux. En effet, ce jeudi, la FDJ et ses homologues européens mettront une nouvelle fois sur la table les 30 000 euros à remporter chaque mois durant trente ans au tirage de l'EuroDreams, contre 20 000 euros en temps normal, soit près de trois millions d'euros supplémentaires.

En parallèle, vendredi, la Française des jeux et ses homologues européens proposeront un nouveau tirage Euromillions. Faute de vainqueur, le jackpot ne cesse de grossir. Ce sont désormais 178 millions d'euros qui sont mis en jeu, les 162 millions proposés mardi soir n'ayant pas été remportés. Si la chance continue à jouer les grandes absentes, le montant de la cagnotte pourrait encore monter jusqu'à atteindre les 250 millions d'euros. À noter qu'il n'est pas forcément conseillé d'attendre qu'elle arrive à ce montant pour tenter sa chance. D'ici là, il peut y avoir un grand gagnant qui empoche tout et le jackpot redescendra à... 17 millions d'euros.