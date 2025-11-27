Nationalisation d'ArcelorMittal : ce que ça changerait pour l'entreprise et les salariés

Députés, syndicats et gouvernement se déchirent au sujet de la nationalisation d'ArcelorMittal. "Un chèque de 3 milliards" de l'Etat n'aurait pas d'impact sur la compétitivité de l'entreprise, selon le ministre de l'Economie.

Les députés débattent d'une proposition de loi de La France insoumise ce jeudi visant à nationaliser les activités françaises d'ArcelorMittal, en proie à de sévères difficultés. En effet, le groupe LFI présente dans la chambre basse du Parlement ses propositions de loi dans le cadre de sa "niche parlementaire" entre 9 heures et minuit. Il est notamment question du géant de l'acier français, qui prévoit 636 suppressions d'emplois.

Aurélie Trouvé, députée LFI-NFP de Seine-Saint-Denis, appelle à la nationalisation d'ArcelorMittal pour protéger l'industrie sidérurgique française et sauver la filière. D'après elle, 15 000 emplois directs et 80 000 emplois indirects sont en jeu, et la production d'acier pourrait être condamnée d'ici quatre ans, a-t-elle indiqué ce jeudi au micro de RMC, sans intervention de l'Etat.

Elle estime que 3 milliards d'euros pour la nationalisation représente un investissement minime face au coût social et au savoir-faire menacé. Selon LFI, la nationalisation est la seule solution afin de contrer le plan social annoncé et relancer la décarbonation des hauts-fourneaux, sans quoi, l'acier français pourrait devenir non rentable dès 2030.

La nationalisation ne changera rien à "la compétitivité"

Le président d'ArcelorMittal France, Alain Le Grix de la Salle, a répété ce jeudi matin sur France Info qu'il était hostile à cette nationalisation. "Nous sommes face à une concurrence déloyale et la nationalisation ne règle en rien ce problème", a-t-il assuré. "Nos sites sont exposés aujourd'hui aux surcapacités mondiales et aux importations destructrices des marchés européens". "Détacher les sites français d'une organisation européenne soutenue par un groupe mondial qui gagne de l'argent", c'est les mettre face à "un risque majeur devant eux", explique-t-il.

Au sujet de ces sites français, il a précisé qu'il n'y a "absolument pas" de risque de rupture d'approvisionnement en acier. "Les grands sites dont on parle dans le cadre d'une nationalisation (comme c elui d'Industeel au Creusot, ndlr) ne livrent pas des secteurs qui sont stratégiques", explique-t-il. Alors, la nationalisation pourrait-elle changer la compétitivité d'ArcelorMittal ou du moins, y contribuer de manière bénéfique ? Pas du tout, selon un membre du gouvernement. "Ce n'est pas parce que l'Etat va faire un chèque de 3 milliards (...) que l'on va changer la compétitivité", a affirmé le ministre de l'Economie Roland Lescure, mercredi.

De leur côté, les salariés entendent bien se mobiliser pour faire entendre leur voix dans cette affaire. Justement, à l'appel de la CGT, quelque 400 salariés, venus en bus des sites du Nord et de Moselle, sont arrivés dès 11 heures sur l'esplanade des Invalides pour soutenir le texte. Certains prendront place dans les tribunes de l'Assemblée nationale.

"L'Etat doit mener le plan de décarbonation initialement prévu"

Pour rappel, la proposition discutée à l'Assemblée nationale ne comprend pas l'ensemble des activités du groupe ArcelorMittal. Sont concernées : les sept usines d'ArcelorMittal France, dans le nord, les deux usines d'ArcelorMittal Méditerranée dans le sud, et le centre de recherche de Maizières-lès-Metz. En France, nationaliser une entreprise correspond à la prise de contrôle directe de l'Etat sur cette société, en détenant plus de 50 % de son capital, par exemple pour éviter un effondrement jugé préjudiciable à l'économie du pays. Ici, la proposition de loi de La France insoumise vise à reprendre le contrôle d'ArcelorMittal à 100 %.

"Changer l'actionnaire d'ArcelorMittal France ne changerait en rien les problèmes structurels auxquels nous faisons face", assure Alain Le Grix de la Salle sur Linkedin, en réponse au secrétaire général adjoint de la CGT Métallurgie, David Blaise, assurant que "l'Etat doit prendre la main sur cette industrie stratégique et mener le plan de décarbonation initialement prévu, qui est nécessaire pour survivre après 2030", dans L'Usine Nouvelle.

"On se demande si nationaliser ne peut pas être pire"

"Nationaliser ArcelorMittal en France ne permettra pas de remplir nos carnets de commandes, ou de limiter les importations d'aciers en Europe", abonde Xavier Le Coq, coordinateur syndical CFE-CGC chez ArcelorMittal par voie de communiqué. "Nous voulons savoir pourquoi nationaliser, quel serait l'avenir de la sidérurgie et des emplois avec la décarbonation, quel serait le risque de perdre les clients de Mittal et comment récupérer les brevets qui sont au Luxembourg. Nous n'avons pas de réponse, on se demande si nationaliser ne peut pas être pire", déplore Sylvain Ibanez, de FO.

Attention, rien n'assure un vote ce jeudi 27 novembre. En cause notamment, l'obstruction assumée du groupe de Marine Le Pen et de ses alliés ciottistes, en représailles aux blocages de LFI sur leurs textes ces derniers mois. Le groupe d'extrême droite qui capte une large partie du vote ouvrier n'est pas favorable à une nationalisation, et accuse LFI de donner de "faux espoirs" aux travailleurs. Il plaide davantage pour une "golden share", un droit de veto de l'Etat sur les décisions stratégiques sans gestion directe, comme cela serait le cas avec une nationalisation. De plus, même en cas d'adoption, le texte aurait peu de chances d'aboutir sans le soutien gouvernemental alors qu'une initiative similaire portée par les communistes a déjà été rejetée fin octobre au Sénat.