Résultat EuroDreams (FDJ) : le tirage de ce jeudi 27 novembre 2025

EURODREAMS. Non, ce tirage EuroDreams n'a rien d'habituel. En trouvant les résultats du tirage, un participant pourra gagner bien plus qu'en temps normal...

Tirage EuroDreams oblige, de nombreux joueurs vont tenter leur chance ce jeudi 27 novembre 2025. À la clé d'une potentielle victoire ? Jusqu'à... 30 000 euros par mois pendant trente ans. Le tout en ayant parié que 2,50 euros, prix d'une grille de base composée d'une combinaison de six chiffres et d'un numéro Dream.

Habituellement, le montant de la cagnotte n'est pas aussi élevé. La Française des jeux et ses consœurs européennes ont décidé de pimenter un peu les choses ces derniers temps. Résultat, 10 000 euros de plus par mois sont ajoutés au gros lot classique, soit environ trois millions d'euros supplémentaires sur 30 ans, ce qui est loin d'être négligeable. Quoi qu'il en soit, les joueurs qui souhaitent participer au tirage ont jusqu'à 20h15 pour le faire. Les résultats EuroDreams seront communiqués ici même un peu plus tard dans la soirée, aux environs de 21 heures-22h30.

Un énorme jackpot des plus séduisants vendredi à l'Euromillions

Il n'y a pas qu'au tirage de l'EuroDreams que le jackpot est inhabituel en ce moment. Vendredi 28 novembre, à l'occasion du deuxième tirage Euromillions de la semaine, pas moins de 178 millions d'euros seront mis en jeu. Il est d'ores et déjà possible de tenter sa chance moyennant 2,50 euros là encore.