Résultat EuroDreams (FDJ) : le tirage de ce jeudi 27 novembre 2025 [EN LIGNE]

EURODREAMS. Le tirage EuroDreams exceptionnel de ce jeudi a fait de nombreux gagnants. Avez-vous certains des bons résultats ?

Le tirage EuroDreams de ce jeudi 27 novembre 2025 a fait de nombreux gagnants, et pas des moindres ! En effet, la Française des jeux et ses homologues européens proposaient exceptionnellement un tirage un peu particulier. Outre le fait qu'il était une fois encore possible d'empocher non pas 20 000, mais bien 30 000 euros par mois pendant trente ans, si l'on pariait sur la combinaison gagnante du jour, 10 codes permettant chacun de remporter 2 000 euros par mois pendant cinq ans étaient également mis en jeu.

Le tirage exceptionnel de ces 10 codes a donc permis à autant de participants de sortir vainqueurs de ce tirage EuroDreams. Question : faites-vous partie des heureux élus ? À noter que, selon la répartition des gains, un joueur est aussi parvenu à trouver les six bons chiffres, mais pas le numéro Dream du jour. Il remporte donc aussi 2 000 euros par mois pendant cinq ans. En revanche, personne n'a trouvé tous les résultats EuroDreams et, de fait, les 30 000 euros par mois pendant trente ans sont remis en jeu. Prochain tirage lundi. D'ici là, retrouvez tous les résultats du jour :

Tirage du jeudi 27 novembre 2025 10 - 11 - 20 - 30 - 32 - 33 / 4 Tirage exceptionnel de 10 codes gagnants à 2000 par mois pendant 5 ans : B127 S687 - D137 G634 - E039 V864 - F537 S252 - K070 D539 - Q082 W887 - Q490 W583 - S614 B333 - W867 R935 - X003 S069

Un énorme jackpot des plus séduisants vendredi à l'Euromillions

Il n'y a pas qu'au tirage de l'EuroDreams que le jackpot est inhabituel en ce moment. Vendredi 28 novembre, à l'occasion du deuxième tirage Euromillions de la semaine, pas moins de 178 millions d'euros seront mis en jeu. Il est d'ores et déjà possible de tenter sa chance moyennant 2,50 euros.

Pour les amateurs de beaux gros lots qui hésitent encore sur les chiffres à cocher, sachez que les participants ont jusqu'à 20h15 vendredi soir pour valider leur grille. En cas d'absence totale d'imagination pour créer sa combinaison, il existe l'option flash qui permet de générer, grâce à l'ordinateur, une combinaison déjà toute faite. Après tout, si c'est votre jour de chance...