Dominique Pelicot veut publier un livre : roman, autobiographie, poèmes... ce que l'on sait de ses écrits

Condamné à vingt ans de prison pour les viols de son épouse Gisèle, Dominique Pelicot cherche un éditeur pour publier un livre. "Une façon pour lui de sortir un peu de ce carcan carcéral", dit son avocate.

Condamné à vingt ans de réclusion criminelle pour avoir violé, drogué et livré son épouse à des inconnus pendant une décennie, Dominique Pelicot cherche un éditeur pour publier un livre écrit en prison, selon les informations de France Inter. "Les confessions de Dominique Pelicot" a effectivement été écrit depuis sa cellule et ne manquera pas de faire parler s'il venait à sortir en librairie.

Mais ce n'est pas tout, "l'ogre de Mazan" a également écrit "des romans, beaucoup de poèmes et sa biographie, son parcours de vie", explique son avocate, Maître Béatrice Zavarro, au micro de BFMTV. "Il a envie d'être lu, surtout sur son parcours de vie", précise-t-elle. Cette dernière a même transmis les manuscrits à l'ancien journaliste Denis Demonpion pour tenter de trouver un éditeur.

"Beaucoup de frilosité" chez les maisons d'édition

"J'ai remis des écrits de Monsieur Pelicot à mon interlocuteur dédié dans ce sujet-là, qui est en train de chercher effectivement un éditeur", confirme-t-elle. "C'est une façon pour lui de 's'évader' et de sortir un peu de ce carcan carcéral", explique-t-elle au sujet de la démarche de son client. "C'est vraiment à visée thérapeutique" et il n'est "pas du tout" question de stratégie de défense pour les deux autres affaires, viol suivi de meurtre et tentative de viol, dans lesquelles il est mis en examen, assure la magistrate.

D'après France Inter, une partie "au moins" des écrits s'appuie en réalité sur des éléments autobiographiques. Mais à l'heure actuelle, aucun éditeur ne s'est encore embarqué dans le projet. En effet, "il y a beaucoup de frilosité" chez les maisons d'édition, explique l'avocate de Dominique Pelicot.

Pour rappel, Gisèle Pelicot s'apprête elle aussi à publier un ouvrage - aux éditions Flammarion - en février 2026. Dans ce récit, elle livre son témoignage sur les faits dont elle a été victime, "sur un temps long", et dans un "livre testament", comme l'avait expliqué un de ses proches, auprès de RTL, en janvier dernier.