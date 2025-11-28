Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage de ce vendredi 28 novembre 2025 [EN DIRECT]

EUROMILLIONS. Pour ce tirage Euromillions, 178 millions d'euros sont mis en jeu. Les résultats seront-ils trouvés par quelqu'un ?

La cagnotte du tirage Euromillions mise en jeu ce vendredi 28 novembre 2025 ne devrait pas laisser les participants de marbre. En effet, ce sont pas moins de 178 millions d'euros qui sont à remporter. Une somme colossale, même pour un tirage Euromillions. À ce jeu de hasard, les jackpots ont la réputation d'être nettement plus élevés que ceux du Loto.

Si le gros lot minimum est de deux millions d'euros à cette loterie, à l'Euromillions, il est de 17 millions d'euros. C'est une cagnotte dix fois plus grosse qui est proposée ce vendredi soir. Mais le fait qu'il s'agisse d'un énorme jackpot ne modifie pas le prix de la grille. Comptez ainsi 2,50 euros pour une combinaison classique composée de cinq chiffres compris entre 1 et 50 et deux numéros étoile parmi les 12 proposés. Tous les résultats Euromillions gagnants de ce vendredi seront dévoilés ici même vers 21h30/22h :

Quels sont les prochains tirages ?

Si le tirage Euromillions de ce vendredi soir est remporté, les joueurs qui n'auront pas décroché le pactole pourront retenter leur chance mardi prochain. Cette fois, seulement 17 millions d'euros seront mis en jeu. Dans le cas où il n'y aurait pas de grand gagnant, ce seront près de 190 millions d'euros qui devraient être remis sur la table, pour le plus grand bonheur des participants.

D'ici là, il y aura deux tirages du Loto. Samedi, on sait déjà que sept millions d'euros sont mis jeu. La cagnotte du tirage de lundi en revanche dépend du résultat de ce samedi. En cas de victoire, seulement deux millions d'euros seront mis en jeu. Ce seront huit millions si personne ne trouve les résultats. Lundi également, le tirage EuroDreams proposera de remporter non pas 20 000 euros par mois pendant trente ans, mais 30 000 euros. Un tirage là encore exceptionnel qui pourra néanmoins être reproposé si personne ne remporte le gros lot.