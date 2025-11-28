Airbus A320 : un risque provoqué par les radiations solaires, quels avions sont touchés ?

Par précaution, Airbus a appelé près de 6 000 avions A320 à arrêter "immédiatement" de voler. Un logiciel de commande vulnérable aux radiations solaires doit être remplacé en urgence.

C'est une annonce qui n'est pas passée inaperçue ce vendredi soir et qui devrait susciter des remous dans le monde de l'aviation dans les jours qui viennent. À la suite d'un incident survenu sur l'un de ses Airbus A320, le constructeur aéronautique européen a annoncé ce 28 novembre un rappel massif de ce modèle d'avion.

"L'analyse d'un incident récent impliquant un avion de la famille A320 a révélé qu'un rayonnement solaire intense pouvait corrompre des données essentielles au fonctionnement des commandes de vol", indique Airbus dans son communiqué. Alors que l'A320 est à ce jour l'avion le plus vendu au monde, derrière le Boeing 737, avec 12 257 exemplaires livrés fin septembre pour l'Européen contre 12 254 pour l'Américain, avance La Dépêche, c'est donc un grand nombre d'avions qui va être concerné.

Des Airbus A320 circulant en France et en Europe mis à l'arrêt ?

Si l'appareil en question est un avion de la compagnie JetBlue qui circulait entre Cancun, au Mexique, et Newark, aux États-Unis, rapporte La Dépêche, un porte-parole d'Airbus confie à Actu.fr que près de 6 000 appareils sont concernés par le rappel massif, soit la moitié de la flotte dans le monde.

Dans les faits, il a clairement été demandé aux A320 de rester au sol le temps que soit remise la version précédente du logiciel, soit "quelques heures" seulement pour les plus chanceux, mais plusieurs "semaines" pour un millier d'avions pour lesquels un changement de matériel informatique est nécessaire.

"Airbus reconnaît que ces recommandations entraîneront des perturbations opérationnelles pour les passagers et les clients", est-il écrit dans le communiqué. "Nous présentons nos excuses pour les désagréments causés et travaillerons en étroite collaboration avec les opérateurs, tout en maintenant la sécurité comme notre priorité absolue et primordiale." Contactées par Le Parisien, AirFrance et easyJet prévoyaient déjà des "perturbations" de leur côté vendredi soir.